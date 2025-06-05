Напряженный судебный процесс над «Шарурлу Исфандияром»

В Бинагадинском районном суде Баку состоялось очередное заседание по делу известного азербайджанского застройщика, владельца компании «Шарур МТК» Исфандияра Ахундова, более известного как «Шарурлу Исфандияр». Заседание проходило в порядке частного обвинения по жалобе бизнесмена Эмиля Самандарова, находящегося в настоящее время под стражей.

Как сообщает haqqin.az, заседание проходило под председательством судьи Вусала Тагиева. Эмиль Самандаров прибыл в зал суда. Его представитель, адвокат Асим Аббасов, сообщил суду, что против Ахундова уже заведено около сорока судебных дел, и призвал суд учесть этот факт. Соответствующие документы были переданы суду.

В ходе заседания Самандаров дал показания и потребовал привлечения Ахундова к ответственности, если его слова в адрес заявителя будут признаны клеветническими и оскорбительными.

Ахундов, в свою очередь, задал Самандарову вопрос, известно ли ему о том, что его отец и супруга подали в суд на Ахундова с требованием компенсации в размере 5 миллионов манатов. Самандаров заявил, что о таком иске не знает.

Адвокат Аббасов также ходатайствовал о приобщении к делу протоколов по делу, рассматриваемому в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям. Он отметил, что «Шарур МТК» приобретала у граждан жильё по заниженным ценам, а затем перепродавала вдвое дороже. «Многие считают, что Исфандияр Ахундов занимается благотворительностью, но он мог купить квартиру за 50 тысяч манатов, а продать за 100 тысяч», — заявил адвокат.

Однако защитник Ахундова, адвокат Ульви Насибли, указал, что протоколы из Сумгаитского суда не имеют отношения к рассматриваемому делу. Суд ходатайство отклонил.

В ходе заседания был продемонстрирован видеоматериал, на котором, по словам Самандарова, содержатся оскорбления в его адрес. Суд постановил провести лингвистическую экспертизу для установления факта оскорблений. Заседание было отложено на неопределённый срок.

Напомним, поводом для иска стало заявление Ахундова, в котором он назвал Эмиля Самандарова мошенником. В ответ Самандаров подал жалобу в порядке частного обвинения по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса Азербайджана и потребовал привлечения Ахундова к ответственности.