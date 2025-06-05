Молодые таланты представили инновационные решения для социального воздействия

Инициатива была направлена на развитие социальной активности, разработку цифровых решений с высоким социальным эффектом, поддержку инклюзивности, а также повышение осведомлённости в социальных и экологических вопросах.

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире – Trendyol совместно с PASHA Holding организовала цифровой идеатон под названием Hack for Social Impact. Мероприятие объединило около 100 выпускников стипендиальной программы Əlaçı от PASHA Holding.

Команды-участники работали над инновационными решениями в разных сферах, сосредоточив внимание на повышении качества жизни уязвимых групп населения, а также искали креативные и технологически обоснованные подходы к решению актуальных социальных задач.

По итогам идеатона были выделены лучшие проекты с наибольшим потенциалом инновационности и социальной значимости. Первое место заняла команда SocioSapiens с проектом умного мобильного приложения YoldAIq, которое обеспечивает людям с инвалидностью безопасное и самостоятельное передвижение по городу. Второе место получила команда Mindsbridge с идеей платформы SƏS, предлагающей психологическую помощь и реабилитационную поддержку женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия. Третье место заняла команда Thundersbolt с проектом QayğıBot - инновационным решением для поддержки пожилых людей и лиц, находящихся в социальной изоляции.

Победители получили призы от компании Trendyol.

Trendyol реализует инициативы в области устойчивого развития и социального воздействия на всех рынках своего присутствия, внося вклад в развитие местных сообществ.

Тема образования играет важную роль в стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Holding.

Совместно с PASHA Holding компания активно осуществляет совместные проекты в этом направлении.