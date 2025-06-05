Испания играет с огнем, если идет против Израиля

Отказ Испании от сделки с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems на сумму 287,4 миллиона евро — не просто технический срыв закупки, а политический манифест, жёсткое заявление принципов, в соответствии с которыми Мадрид всё явственнее разворачивается в сторону демонстративного отказа от стратегического альянса с еврейским государством. Причем делает это на глазах у мира, четко указывая пальцем в сторону сектора Газа. Формальная причина Мадрида — «переход к отказу от израильских технологий» — звучит почти, как лозунг эпохи «зелёного» перехода. Только вместо углерода — ракеты. Но за этими словами отказ не технологический, а идеологический. Это новый тип внешней политики Испании, которую иначе, как моральный активизм в международных делах, не назовешь. Главный ориентир официального Мадрида — не безопасность, а символическая правота.

Премьер-министр Педро Санчес давно и последовательно строит образ Испании, как нравственного арбитра на Ближнем Востоке. Обвинения Израиля в «непропорциональной силе» и «государственном насилии», признание палестинской государственности, расторжение контракта городов-побратимов между Барселоной и Тель-Авивом, отказ принимать израильские суда в портах и, наконец, отмена оборонных контрактов — это не серия разрозненных решений, а продуманная политическая философия. Словом, мораль, как броня. Вот только броня эта не держит удар. Испания замещает прагматизм внешней политики идеологической этикой. Это красиво смотрится на парламентских трибунах, но на уровне НАТО и в дискуссиях по вопросам национальной безопасности вызывает беспокойство. Между эмоцией и доктриной есть принципиальная разница, а военно-политическое альянсы, как известно, на гуманистических афоризмах не строятся. Контракт с Rafael включал в себя не только поставку 168 пусковых установок и 1680 высокоточных ракет Spike LR2. Это был проект с локализацией производства на территории Испании — что крайне важно для любой страны, стремящейся укрепить свой промышленный и технологический суверенитет. Отказ от него — это вовсе не «разрыв цепей», а замена одних наручников на другие. И теперь вместо ракет Spike Испания будет смотреть в сторону Javelin — американских ракет производства Raytheon и Lockheed Martin. В условиях, когда Европа декларирует стратегическую автономию, такой шаг похож на отступление с развёрнутым знаменем. Это не освобождение от внешнего влияния, а его перекраска в другие цвета.