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Испания играет с огнем, если идет против Израиля

наша корреспонденция
Валерий Кантор, автор haqqin.az, Иерусалим
15:08 394

Отказ Испании от сделки с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems на сумму 287,4 миллиона евро — не просто технический срыв закупки, а политический манифест, жёсткое заявление принципов, в соответствии с которыми Мадрид всё явственнее разворачивается в сторону демонстративного отказа от стратегического альянса с еврейским государством. Причем делает это на глазах у мира, четко указывая пальцем в сторону сектора Газа.

Формальная причина Мадрида — «переход к отказу от израильских технологий» — звучит почти, как лозунг эпохи «зелёного» перехода. Только вместо углерода — ракеты. Но за этими словами отказ не технологический, а идеологический. Это новый тип внешней политики Испании, которую иначе, как моральный активизм в международных делах, не назовешь. Главный ориентир официального Мадрида — не безопасность, а символическая правота.

Контракт с Rafael включал в себя не только поставку 168 пусковых установок и 1680 высокоточных ракет Spike LR2. Это был проект с локализацией производства на территории Испании — что крайне важно для любой страны, стремящейся укрепить свой промышленный и технологический суверенитет

Премьер-министр Педро Санчес давно и последовательно строит образ Испании, как нравственного арбитра на Ближнем Востоке. Обвинения Израиля в «непропорциональной силе» и «государственном насилии», признание палестинской государственности, расторжение контракта городов-побратимов между Барселоной и Тель-Авивом, отказ принимать израильские суда в портах и, наконец, отмена оборонных контрактов — это не серия разрозненных решений, а продуманная политическая философия. Словом, мораль, как броня. Вот только броня эта не держит удар.

Испания замещает прагматизм внешней политики идеологической этикой. Это красиво смотрится на парламентских трибунах, но на уровне НАТО и в дискуссиях по вопросам национальной безопасности вызывает беспокойство. Между эмоцией и доктриной есть принципиальная разница, а военно-политическое альянсы, как известно, на гуманистических афоризмах не строятся.

Контракт с Rafael включал в себя не только поставку 168 пусковых установок и 1680 высокоточных ракет Spike LR2. Это был проект с локализацией производства на территории Испании — что крайне важно для любой страны, стремящейся укрепить свой промышленный и технологический суверенитет. Отказ от него — это вовсе не «разрыв цепей», а замена одних наручников на другие. И теперь вместо ракет Spike Испания будет смотреть в сторону Javelin — американских ракет производства Raytheon и Lockheed Martin. В условиях, когда Европа декларирует стратегическую автономию, такой шаг похож на отступление с развёрнутым знаменем. Это не освобождение от внешнего влияния, а его перекраска в другие цвета.

Педро Санчес строит образ новой Испании. И Израиль ему в этом мешает

Испанские аналитики расценивают отказ от сделки с Израилем не только, как внешнеполитический жест Мадрида, но и как акт соблюдения внутреннего баланса. Санчес удерживает власть, балансируя на шатком мосту между центром и крайне левыми. И для этих левых любое сотрудничество с Израилем — как красная тряпка для быка. Так что, отказ от израильского оружия — это политическая валюта, которой Санчес расплачивается за стабильность коалиции. Однако на фоне давления США и НАТО с требованием увеличить оборонные расходы, этот курс может завести Санчеса на минное поле внутриполитического кризиса.

Для Израиля же отказ Испании — не просто политическая неприятность (с экономикой все в порядке - испанцы выплатят солидную неустойку, не говоря уже о том, что в очереди за ракетами Spike стоят несколько десятков государств). Это предупреждающий сигнал. Не случайно реакция официального Иерусалима прозвучала однозначно: Испания приносит безопасность в жертву идеологии. Аннулируя контракт, Испания политически изолирует своего союзника, поворачиваясь к Израилю спиной, когда он сражается на семи фронтах.

И в самом деле: если одна из крупнейших стран ЕС готова по политическим причинам разорвать столь тесное военно-техническое партнёрство, то это уже не прецедент, а возможно, начало общеевропейской тенденции.

История с ракетами Spike — своего рода лакмус для всей европейской политики. Испания пытается выстроить внешнеполитическую идентичность на базе морального превосходства, отказываясь от привычного прагматизма. Да, это может приносить очки на митингах и аплодисменты в университетских аудиториях. Но не даёт гарантий ни для безопасности, ни для дипломатической устойчивости. Не стоит забывать, что в реальности международных отношений альянсы скрепляют не заявлениями, а интересами. И технологии в этой игре — валюта, которой нельзя разбрасываются. Испания, стремящаяся быть моральным маяком в бурном мире, рискует остаться без света в момент, когда шторм только начинает усиливаться.

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