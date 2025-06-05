Швейцарская разведка передавала информацию российской компании

Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) действительно оказалась в центре скандала, связанного с незаконной передачей конфиденциальных данных российской компании «Лаборатория Касперского». Расследование, проведенное SRF Investigativ и опубликованное 5 июня 2025 года, выявило, что киберкоманда NDB в период с 2015 по 2020 год действовала практически автономно, создав «спецслужбу внутри спецслужбы». Эта команда разработала собственную IT-инфраструктуру, использовала хакерские устройства и вела неформальные контакты с частными компаниями, включая Kaspersky, без должного документирования.

Сообщается, что киберкоманда передавала Kaspersky конфиденциальные данные, включая образцы вредоносного ПО, что могло иметь доступ для российских спецслужб, таких как ГРУ и ФСБ. Это создавало угрозу для жизни людей, особенно в контексте дел, подобных отравлению Скрипалей. Несмотря на предупреждения от иностранных партнеров, NDB отреагировала лишь в 2020 году, когда один из ключевых сотрудников, обозначенный как «W.», был отстранен. Однако он сохранил доступ к рабочему ноутбуку, а данные с него были частично удалены, что вызвало дополнительные вопросы.

Независимый орган надзора за разведкой (AB-ND) инициировал ходатайство о возбуждении уголовного дела, что является редким шагом, так как обычно он ограничивается рекомендациями. Федеральная прокуратура Швейцарии теперь решает, начинать ли расследование. Министерство юстиции и полиции может передать вопрос на уровень правительства. Эксперт по безопасности Маркус Молер подчеркнул, что передача дела в прокуратуру — правильный шаг, если есть подозрения в уголовном преступлении.

Ситуация осложняет репутацию NDB, особенно на фоне предыдущих инцидентов, таких как крупная кража данных в 2012 году, когда сотрудник NDB с административными правами скачал терабайты информации, включая данные, которыми Швейцария делилась с США и Великобританией. Этот случай также выявил слабости в системе безопасности NDB.

Что касается «Лаборатории Касперского», компания уже сталкивалась с обвинениями в связях с российскими властями. В 2022 году FCC США внесла Kaspersky в список угроз национальной безопасности, что привело к ограничениям на использование ее продуктов. В ответ Kaspersky в 2018–2020 годах перенесла часть данных в Швейцарию в рамках «Инициативы прозрачности», чтобы опровергнуть обвинения в шпионаже, но эти меры не сняли всех подозрений.

Скандал подрывает доверие к швейцарской разведке и поднимает вопросы о контроле за ее деятельностью. Министр обороны Мартин Пфистер объявил о внешнем расследовании, чтобы проверить, сохраняются ли неофициальные контакты с российскими структурами.