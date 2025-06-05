Что обсудили Пашинян и Эрдоган?

В четверг, 5 июня, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы армянского Кабмина.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Пашинян поздравил президента Турции с праздником Курбан.
В свою очередь, президент Турции поздравил Пашиняна с проведением саммита Европейского политического сообщества в Армении весной 2026 года.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся армяно-турецких отношений и региона. Достигнута договоренность продолжить начатый диалог.