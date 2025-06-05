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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Что обсудили Пашинян и Эрдоган?

15:16 232

В четверг, 5 июня, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы армянского Кабмина.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Пашинян поздравил президента Турции с праздником Курбан.

В свою очередь, президент Турции поздравил Пашиняна с проведением саммита Европейского политического сообщества в Армении весной 2026 года.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся армяно-турецких отношений и региона. Достигнута договоренность продолжить начатый диалог.

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