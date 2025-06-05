ЦАХАЛ ударил по боевикам у больницы в Газе

По заявлению военных, целью атаки стал боевик группировки «Исламский джихад», который, как утверждается, действовал на территории медицинского учреждения. Израильская сторона заявила, что объект использовался для планирования и координации атак против израильских граждан и военнослужащих.

Израильская армия нанесла удар по предполагаемому командно-контрольному центру боевиков во дворе больницы «Аль-Ахли» в городе Газе. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Перед ударом были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая применение высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха и использование разведывательной информации», — отметили в ЦАХАЛ.

В израильской армии подчеркнули, что действия направлены на «устранение угрозы» для населения страны и борьбу с террористическими структурами в секторе Газа.

Палестинская сторона пока не комментировала заявление ЦАХАЛ. Независимых подтверждений информации о характере цели и возможных жертвах на момент публикации нет.