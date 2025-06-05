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ЦАХАЛ ударил по боевикам у больницы в Газе

16:05 385

Израильская армия нанесла удар по предполагаемому командно-контрольному центру боевиков во дворе больницы «Аль-Ахли» в городе Газе. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По заявлению военных, целью атаки стал боевик группировки «Исламский джихад», который, как утверждается, действовал на территории медицинского учреждения. Израильская сторона заявила, что объект использовался для планирования и координации атак против израильских граждан и военнослужащих.

«Перед ударом были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая применение высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха и использование разведывательной информации», — отметили в ЦАХАЛ.

В израильской армии подчеркнули, что действия направлены на «устранение угрозы» для населения страны и борьбу с террористическими структурами в секторе Газа.

Палестинская сторона пока не комментировала заявление ЦАХАЛ. Независимых подтверждений информации о характере цели и возможных жертвах на момент публикации нет.

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