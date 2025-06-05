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Мерц прилетел к Трампу

16:07 587

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ночь на четверг, 5 июня, прибыл с первым официальным визитом в Вашингтон.

Как сообщает Deutsche Welle, в первую половину дня по местному времени (19:30 по Баку) Мерц впервые после вступления в должность встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Запланированы совместный обед и встреча с прессой в Овальном кабинете.

В центре переговоров Мерца и Трампа будут усилия по прекращению войны в Украине, реакция НАТО на растущие внешние угрозы, а также таможенный конфликт между США и ЕС. Мерц уже дал понять, что едет в Вашингтон не как «проситель» и будет уверенно отстаивать европейские позиции.

Фридрих Мерц однажды и мельком встречался с Трампом много лет назад в Нью-Йорке. Но с момента вступления в должность четыре недели назад он неоднократно разговаривал с Трампом по телефону как один на один, так и в более широком кругу с другими европейскими лидерами на тему войны в Украине.

Канцлер пробудет в столице США около 17 часов. В июне Мерц и Трамп встретятся еще дважды - на встрече в верхах стран «Большой семерки» (G7) в середине июня в Канаде и на саммите НАТО в конце месяца в Нидерландах.

Журналисты Bild не исключают, что переговоры Мерца и Трампа могут принять непредсказуемый оборот, если Трамп или вице-президент Джей Ди Вэнс спровоцируют канцлера вопросами об отношении его правительства к ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

Bild отмечает, что принимающая сторона поселила немецкого канцлера в вашингтонском Blair House, который пользуется репутацией «самого роскошного отеля в мире». В гостевом доме Трампа немецкого чиновника встретят богато декорированные классические интерьеры и розовая спальня, где ранее отдыхали принцесса Диана и Жаклин Кеннеди. Издание отметило, что здесь также останавливались королева Елизавета II, Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела, Шарль де Голль и Ангела Меркель.

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