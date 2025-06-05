Киев призвал Москву «прекратить ныть»

Вчера, 4 июня, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту США Дональду Трампу на украинскую операцию «Паутина», в результате которой Россия потеряла десятки самолетов стратегической авиации. В Министерстве иностранных дел Украины призвали российскую сторону «прекратить ныть». Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

«В ответ на жалобы российского президента, подчеркиваем, что в России снова путают причину и последствия, черное и белое», - говорится в заявлении.

Как отмечают украинские дипломаты, Генеральная Ассамблея ООН официально, в ряде резолюций, признала Российскую Федерацию страной, совершающей агрессию против Украины вопреки статье 2 (п. 4) Устава ООН. Вместе с тем международное право, в частности статья 51 Устава ООН, в таких ситуациях четко предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена ООН.

«Это означает, что удары по законным военным целям в РФ являются разрешенным инструментом защиты от агрессора, в частности защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора. Стоит также отметить, что самолеты были уязвимыми к ударам еще и потому, что были заправлены и вооружены для очередного обстрела украинских городов и общин, для убийства наших детей, гражданских и военных», - отмечается в заявлении.

Также в МИД Украины отмечают, что не может быть никакого равенства между украинскими и российскими действиями. «Россия - агрессор, который совершил незаконное и неспровоцированное нападение на наше государство. Украина - страна, которая защищается от агрессии. Поэтому российские удары являются по определению актами агрессии, а украинские - актами самозащиты», - подчеркивается в заявлении.

Как обращают внимание дипломаты, Россия наносит удары в основном по гражданским и пытается максимизировать гражданские жертвы.

«Президенту России Владимиру Путину надо прекратить ныть об украинских ударах по его самолетам и взамен согласиться на по крайней мере 30-дневное прекращение огня, отказаться от нереалистичных ультиматумов, перестать прятаться от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и начать добросовестные переговоры для установления справедливого и устойчивого мира. Украина к этому готова. Только Россия тянет время и ищет поводов продолжать войну», - отмечается в заявлении.