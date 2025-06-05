Путин провозглашает курс на снос режима в Украине

Владимир Путин «закрыл вопрос» о своей возможной встрече с президентом Украины Зеленским, хотя в нее и раньше невозможно было поверить. Сославшись на диверсии против железнодорожных составов 1 июня, в том числе против пассажирского с человеческими жертвами, он заявил: «Как же проводить переговоры в этих условиях? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием. Для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской или Курской областях». Он подчеркнул, что «решения об этих терактах принимались в Украине на политическом уровне. Нелегитимный режим перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов». Зеленского, которого российский президент по-прежнему не называет по имени, он охарактеризовал как «главаря насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима».

А ведь еще днем ранее пресс-секретарь российского президента допускал саму возможность встречи на высшем уровне. И вот теперь вопрос закрыт. Москва дает понять, что не будет иметь дело с нынешними украинскими властями и делает ставку на снос режима. При этом, уточнил представитель Кремля, переговоры по гуманитарным вопросам и прочим, касающимся урегулирования, о которых вели речь в Стамбуле, будут продолжены. Правда, ранее Зеленский назвал переговоры при таком уровне делегаций «бессмысленными», предлагая как раз встречу на высшем уровне. Видимо, ему привычнее такой формат со времен, когда он участвовал в КВН и «конкурсе капитанов». Однако, объективно говоря, при полной непримиримости позиций сторон по сущностным вопросам такая встреча, даже если представить ее в реальности, была бы заранее обречена на провал, вылившись разве что в обмен взаимными обвинениями. Путин в своем заявлении не упоминал украинский удар дронами по аэродромам базирования стратегической авиации, являющейся частью «ядерной триады» РФ. Официальных данных Минобороны РФ по потерям самолетов нет, НАТОвские источники со ссылкой на спутниковые снимки указывают около десятка самолетов. Скорее всего, именно эти удары и вызвали столь резкую реакцию Москвы, хотя после них на переговоры в Стамбул российская делегация все-таки приехала. Но ответ будет. И об этом Путин сказал лично Трампу в телефонном разговоре. Путин сказал Трампу, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы. Примечательно, что в ответ Трамп не призвал к «сдержанности», но обозначил вместо этого большой пассаж про Иран, дав понять, что параллельно с обсуждением темы Украины – и даже отчасти вне зависимости от этого обсуждения - у Москвы и Вашингтона есть другие проблемы, которые они могут порешать.

Трамп дал понять, что если Москва окажет услугу на иранском направлении, то она будет зачтена. «Понимание» со стороны Трампа мотивов готовящегося «ответа» Путина хорошо объяснимо. Атака на аэродромы базирования стратегической ядерной авиации воспринята некоторыми членами окружения Трампа как «перегибание палки» и опасная игра со стороны Зеленского, который тут переиграл, возможно, сам себя. Хотя в Америке многие приветствовали, наверное, это как акт «крутого парня», а сам Зеленский послал месседж Вашингтону, что все же кое-какие козыри, вопреки прежним утверждениям Трампа, у него на руках остались, все же ядерная триада — это в определенном смысле «священная корова» в отношениях великих держав. И в данном случае, когда президент страны (Украины), которую Вашингтон (не только Трамп) воспринимает как свою клиентелу, начинает предпринимать столь резкие и, главное, непредсказуемые действия, не спросив разрешения дяди Сэма, это воспринимается как то, что в Вашингтоне вряд ли хотели бы видеть такой хвост, который таким образом виляет американской собакой. Мало ли что там они еще в Киеве придумают, как они еще начнут фантазировать, креативить и дергать за хвост русского медведя.

Бывший советник Трампа Стив Беннон довольно откровенно написал, что такими действиями — а он даже не упоминал при этом диверсии на железных дорогах - Зеленский втягивает Америку в ядерную войну с Россией. Даже Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине, которого считают наиболее проукраинским в окружении американского президента, выразил озабоченность такими действиями — и тоже не атаками против поездов, а именно ударами по стратегической авиации. Которая, кстати, находилась на открытых аэродромах именно потому, что так предписано российско-американским договором по СНВ – чтобы быть доступной для контроля со спутников. «Атака украинских беспилотников поставила мир на «путь эскалации», сказал близкому к республиканцам телеканалу Newsmax отставной генерал ВВС Блейн Холт. «Я никогда в жизни не беспокоился о глобальной или национальной безопасности больше, чем сейчас. Я понимаю, что у украинцев есть тактическая победа, но они нанесли удар по трети стратегических бомбардировщиков, которые подпадают под действие договора СНВ. Но нет ни одного российского военного, который считает, что Украина смогла добиться этого без помощи западных разведок, в том числе и нашей страны», - заявил Холт. Хотя Белый дом уже поспешил дистанцироваться от действий Киева, и, возможно, в Москве даже этому поверили Другой отставник, бывший советник по нацбезопасности Трампа Майкл Флинн написал: «Если правда, что с нашим президентом не консультировались и не информировали (о подготовке удара по самолетам), то это не просто нарушение протокола. Если Украина готова наносить удары со стратегическими последствиями, не уведомляя Белый дом, то мы больше не союзники, у которых проблемы с координацией - мы соперничающие стороны, летящие вслепую».