Еще одно землетрясение в Шемахе

В Шемахинском и Хызинском районах произошло еще одно землетрясение магнитудой 3.7, сообщили в центре сейсмологической службы.

Согласно информации, подземный толчок зарегистрирован в 16:04 по местному времени на глубине 4 км. Землетрясение не ощущалось.

В Министерство по чрезвычайным ситуациям заявили, что на данный момент не поступала информация о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.

Отмечается, что согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана, 5 июня 2025 года в 16:02 по местному времени на территории Шемахинского района было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7 на глубине 7 км, в 16:04 — землетрясение магнитудой 3,1 на глубине 4 км.