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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Еще одно землетрясение в Шемахе

обновлено 17:36
17:36 885

В Шемахинском и Хызинском районах произошло еще одно землетрясение магнитудой 3.7, сообщили в центре сейсмологической службы.

Согласно информации, подземный толчок зарегистрирован в 16:04 по местному времени на глубине 4 км. Землетрясение не ощущалось.

В Министерство по чрезвычайным ситуациям заявили, что на данный момент не поступала информация о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.

Отмечается, что согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана, 5 июня 2025 года в 16:02 по местному времени на территории Шемахинского района было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7 на глубине 7 км, в 16:04 — землетрясение магнитудой 3,1 на глубине 4 км.

*** 16:24

В поселке Пиргулу Шемахинского района произошло землетрясение, сообщили в Бюро по исследованию землетрясений.

Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в 16:02 по местному времени, очаг залегал на глубине 7 км.

Подземные толчки ощущались в эпицентре силой до 4 баллов, в окрестностях - от 3 до 4 баллов.

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