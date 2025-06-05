«Азеригаз» будет усиленно работать

Как сообщили в объединении, аварийные службы будут дежурить круглосуточно, чтобы оперативно устранять возможные происшествия — утечки газа, повреждения газопроводов, неисправности счётчиков и т.д.

С 6 по 9 июня с 10:00 до 16:00 граждане смогут воспользоваться услугами сотрудников клиентской службы в административных зданиях региональных управлений газового хозяйства Баку и Сумгаита, а также в зонах обслуживания Хазарского, Гарадагского, Сабунчинского и Апшеронского районов.

Кроме того, 9 июня центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal будут работать в обычном режиме. По вопросам, связанным с газоснабжением, абоненты могут обращаться по телефону горячей линии 104/185 или через WhatsApp по номеру 077 310 4104.