USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Новость дня
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

«Азеригаз» будет усиленно работать

16:32 281

Производственное объединение «Азеригаз» SOCAR в дни празднования Курбан-байрам перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщили в объединении, аварийные службы будут дежурить круглосуточно, чтобы оперативно устранять возможные происшествия — утечки газа, повреждения газопроводов, неисправности счётчиков и т.д.

С 6 по 9 июня с 10:00 до 16:00 граждане смогут воспользоваться услугами сотрудников клиентской службы в административных зданиях региональных управлений газового хозяйства Баку и Сумгаита, а также в зонах обслуживания Хазарского, Гарадагского, Сабунчинского и Апшеронского районов.

Кроме того, 9 июня центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal будут работать в обычном режиме. По вопросам, связанным с газоснабжением, абоненты могут обращаться по телефону горячей линии 104/185 или через WhatsApp по номеру 077 310 4104.

Израиль идет на все ради победы над ХАМАС
Израиль идет на все ради победы над ХАМАС
17:47 19
Трамп поговорил с Си
Трамп поговорил с Си
16:57 697
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит)
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит) наша корреспонденция
15:36 1518
Новый плацдарм Анкары
Новый плацдарм Анкары наша корреспонденция
12:28 3481
Испания играет с огнем, если идет против Израиля
Испания играет с огнем, если идет против Израиля наша корреспонденция
15:12 2194
Когда человек сильнее Системы
Когда человек сильнее Системы символы эпохи
11:16 4161
Армения выразила Азербайджану свою готовность
Армения выразила Азербайджану свою готовность
15:21 2647
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
15:16 1839
Плеткой негоднице!
Плеткой негоднице! объектив haqqin.az
10:24 3118
Что обсуждает «Газпром» в Баку?
Что обсуждает «Газпром» в Баку? наши подробности
09:52 4272
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 7465

ЭТО ВАЖНО

Израиль идет на все ради победы над ХАМАС
Израиль идет на все ради победы над ХАМАС
17:47 19
Трамп поговорил с Си
Трамп поговорил с Си
16:57 697
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит)
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит) наша корреспонденция
15:36 1518
Новый плацдарм Анкары
Новый плацдарм Анкары наша корреспонденция
12:28 3481
Испания играет с огнем, если идет против Израиля
Испания играет с огнем, если идет против Израиля наша корреспонденция
15:12 2194
Когда человек сильнее Системы
Когда человек сильнее Системы символы эпохи
11:16 4161
Армения выразила Азербайджану свою готовность
Армения выразила Азербайджану свою готовность
15:21 2647
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
15:16 1839
Плеткой негоднице!
Плеткой негоднице! объектив haqqin.az
10:24 3118
Что обсуждает «Газпром» в Баку?
Что обсуждает «Газпром» в Баку? наши подробности
09:52 4272
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 7465
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться