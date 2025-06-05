На Балтике стартовали учения НАТО

В Ростоке, на севере Германии, 5 июня начались крупные военно-морские учения НАТО в рамках операции Baltops 25. Маневры проходят в Балтийском море при участии шестнадцати стран-союзников. В них задействованы более 40 кораблей, 25 самолетов и около 9000 военнослужащих.

Это уже 54-я по счету итерация ежегодных учений, которые направлены на проверку совместимости и готовности союзных сил к проведению операций на суше, в воздухе и на море. В этом году они особенно важны на фоне роста напряженности в регионе.