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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

На Балтике стартовали учения НАТО

16:42 269

В Ростоке, на севере Германии, 5 июня начались крупные военно-морские учения НАТО в рамках операции Baltops 25. Маневры проходят в Балтийском море при участии шестнадцати стран-союзников. В них задействованы более 40 кораблей, 25 самолетов и около 9000 военнослужащих.

Это уже 54-я по счету итерация ежегодных учений, которые направлены на проверку совместимости и готовности союзных сил к проведению операций на суше, в воздухе и на море. В этом году они особенно важны на фоне роста напряженности в регионе.

«Baltops 25 — это не просто учения. Это демонстрация решимости, гибкости и морской мощи Альянса», — отметил командующий Шестым флотом ВМС США и ударными силами НАТО вице-адмирал Джеффри Томас Андерсон. Он подчеркнул, что учения отражают способность НАТО действовать как единое целое в рамках полного спектра морских операций.

Программа маневров включает амфибийные действия, артиллерийские стрельбы, элементы противолодочной, противовоздушной и противоминной обороны, обезвреживание взрывных устройств, применение беспилотных надводных и подводных аппаратов, а также отработку медицинского реагирования.

Учения продлятся до 20 июня. Организацию и руководство операцией осуществляют военно-морские силы США в Европе и Африке, Шестой флот ВМС США, а также ударные и вспомогательные силы НАТО, базирующиеся в португальском Оэйраше.

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