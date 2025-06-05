Просветительское мероприятие в Нафталане в рамках «Месячника прав человека»

В Нафталане в рамках «Месячника прав человека» состоялось просветительское мероприятие, посвященное «Году Конституции и суверенитета», который был организован совместно Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики и Исполнительной властью города Нафталан.

В мероприятии приняли участие омбудсмен Сабина Алиева, глава Исполнительной власти города Нафталан Вугар Новрузов, сотрудники Аппарата омбудсмена и представители ряда государственных структур.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева и глава Исполнительной власти города Нафталан Вугар Новрузов открыли мероприятие со вступительной речью и пожелали успехов.

Омбудсмен заявила, что под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане были проведены комплексные правовые реформы, 18 июня 1998 года была утверждена первая «Государственная программа по защите прав человека» и обеспечение прав человека было определено одним из основных направлений государственной политики.

Она отметила, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 18 июня 2007 года в Азербайджане 18 июня было официально учреждено как День прав человека. В связи с этим омбудсмен традиционно в преддверии этого знаменательного дня с 18 мая по 18 июня объявляет «Месячник прав человека» в Азербайджане.

Сабина Алиева довела до внимания, что в рамках Месячника в Баку и во всех регионах Азербайджана были организованы просветительские мероприятия, на которых обсуждались актуальные вопросы защиты прав человека и проведена масштабная правовая разъяснительная работа. Она также обратила внимание на то, что сегодняшнее мероприятие служит именно этим целям.