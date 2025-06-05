Вход без пароля: digital.login внедрил биометрический ключ доступа

Для повышения безопасности аккаунтов пользователей, входящих на платформу digital.login с использованием идентификационного кода удостоверения личности (FİN-кода), была активирована функция биометрического ключа доступа (passkey).
Благодаря этой новой возможности граждане смогут входить в свои учетные записи digital.login без ввода пароля, а просто через биометрическую идентификацию — отпечаток пальца, распознавание лица или ключ безопасности на устройстве.
Таким образом, биометрический ключ доступа усиливает защиту аккаунта и обеспечивает более удобный пользовательский опыт, устраняя необходимость ввода пароля.
Чтобы активировать биометрический ключ доступа, необходимо:
1. В личном кабинете выбрать раздел «Безопасность», затем подраздел «Ключ доступа»;
2. Нажать кнопку «Новый» и ввести название ключа;
3. Создать ключ, нажав кнопку «Добавить», следуя инструкциям, предоставляемым системой в соответствии с устройством;
4. При последующих входах в систему выбрать способ «По идентификационному номеру» и нажать кнопку «Войти с помощью ключа доступа».
Более подробную информацию о биометрическом ключе доступа можно найти в разделе «Часто задаваемые вопросы» на сайте digital.login или в обучающем видеоролике на YouTube-канале Агентства инноваций и цифрового развития.