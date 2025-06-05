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Вход без пароля: digital.login внедрил биометрический ключ доступа

17:00 417

Для повышения безопасности аккаунтов пользователей, входящих на платформу digital.login с использованием идентификационного кода удостоверения личности (FİN-кода), была активирована функция биометрического ключа доступа (passkey).

Благодаря этой новой возможности граждане смогут входить в свои учетные записи digital.login без ввода пароля, а просто через биометрическую идентификацию — отпечаток пальца, распознавание лица или ключ безопасности на устройстве.

Таким образом, биометрический ключ доступа усиливает защиту аккаунта и обеспечивает более удобный пользовательский опыт, устраняя необходимость ввода пароля.

Чтобы активировать биометрический ключ доступа, необходимо:

1. В личном кабинете выбрать раздел «Безопасность», затем подраздел «Ключ доступа»;

2. Нажать кнопку «Новый» и ввести название ключа;

3. Создать ключ, нажав кнопку «Добавить», следуя инструкциям, предоставляемым системой в соответствии с устройством;

4. При последующих входах в систему выбрать способ «По идентификационному номеру» и нажать кнопку «Войти с помощью ключа доступа».

Более подробную информацию о биометрическом ключе доступа можно найти в разделе «Часто задаваемые вопросы» на сайте digital.login или в обучающем видеоролике на YouTube-канале Агентства инноваций и цифрового развития.

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