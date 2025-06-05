Вход без пароля: digital.login внедрил биометрический ключ доступа

Для повышения безопасности аккаунтов пользователей, входящих на платформу digital.login с использованием идентификационного кода удостоверения личности (FİN-кода), была активирована функция биометрического ключа доступа (passkey).

Благодаря этой новой возможности граждане смогут входить в свои учетные записи digital.login без ввода пароля, а просто через биометрическую идентификацию — отпечаток пальца, распознавание лица или ключ безопасности на устройстве.

Таким образом, биометрический ключ доступа усиливает защиту аккаунта и обеспечивает более удобный пользовательский опыт, устраняя необходимость ввода пароля.