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Израильская ПВО в Германии

16:57 574

Израиль приступил к подготовке поставки системы противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») вооруженным силам Германии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Израиля, отправка первой батареи запланирована на ближайшие месяцы.

«Израиль и Германия начали подготовку к поставке системы ПРО Arrow 3 немецким вооруженным силам», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Как подчеркивают в министерстве, это важный шаг в реализации крупнейшего оборонного экспортного контракта в истории Израиля. В рамках подготовки в Германии недавно состоялась координационная встреча на высоком уровне с участием представителей оборонных ведомств и промышленности обеих стран.

Контракт на сумму $3,6 млрд был подписан в ноябре 2023 года в Тель-Авиве после соответствующих договорённостей, достигнутых в сентябре в Берлине. Согласно условиям сделки, первая батарея должна быть передана Германии к концу 2025 года. В ноябре 2024 года министерства обороны двух стран начали координировать подготовку к развертыванию системы на территории ФРГ.

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