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Трамп просит Балканы принять мигрантов

16:55 488

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Сербии и другим балканским странам с предложением принять мигрантов, депортированных из Соединенных Штатов, сообщает 5 июня Bloomberg, ссылаясь на источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что региональному бюро Госдепа США поручили продвигать эту идею. Неясно, смогли ли американские власти договориться о приеме депортированных мигрантов в ходе переговоров с балканскими странами, отмечает Bloomberg.

Белый дом отказался от комментариев. Госдеп и МИД Сербии не ответили на запрос журналистов.

По данным WP, в первый год президентства Трампа американские власти намерены депортировать миллион мигрантов. Уже несколько месяцев США ищут страны, готовые принять депортированных мигрантов. Соответствующие переговоры идут со странами Африки, Азии и Восточной Европы, в том числе с Молдовой и Косово, сообщала The Wall Street Journal.

Страны Балканского полуострова уже принимают мигрантов, высланных из других стран. Такое соглашение заключили Албания и Италия, пишет Bloomberg.

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