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Орбан обвиняет Евросоюз в намерении ударить по России

17:15 404

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Европейского союза в намерении нанести превентивный удар по России, используя для этого войну в Украине.

Об этом он заявил, выступая на Форуме представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

По его словам, вместо того чтобы сосредоточиться на развитии и благополучии, «нынешнее руководство ЕС пытается заменить основную задачу — укрепление благополучия сообщества — борьбой с Россией».

Орбан утверждает, что в Брюсселе распространяется военная пропаганда, согласно которой Россия якобы готовится атаковать страны ЕС и даже НАТО. «И только превентивный удар может остановить ее», — добавил венгерский премьер.

В этом контексте, по мнению Орбана, ЕС рассматривает войну в Украине как форму упреждающего удара по России.

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