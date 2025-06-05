USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Новость дня
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

«Российский десант» в Армении

17:17 624

Делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко прибыла в Армению с официальным визитом, сообщили в пресс-службе СФ.

«Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Республику Армения с официальным визитом. Программой предусмотрены встречи Валентины Матвиенко с руководством страны», - говорится в сообщении.

В частности, планируется беседа с председателем парламента Армении Аленом Симоняном. «Валентина Матвиенко и Ален Симонян также откроют 39-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального собрания Республики Армении», - уточнили в пресс-службе.

В составе делегации Совета Федерации - вице-спикер СФ Юрий Воробьев, председатель комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин, первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, замглавы комитета по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс, член комитета по международным делам Александр Карелин, член комитета по социальной политике Андрей Чернышев.

Израиль идет на все ради победы над ХАМАС
Израиль идет на все ради победы над ХАМАС
17:47 35
Трамп поговорил с Си
Трамп поговорил с Си
16:57 706
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит)
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит) наша корреспонденция
15:36 1530
Новый плацдарм Анкары
Новый плацдарм Анкары наша корреспонденция
12:28 3487
Испания играет с огнем, если идет против Израиля
Испания играет с огнем, если идет против Израиля наша корреспонденция
15:12 2209
Когда человек сильнее Системы
Когда человек сильнее Системы символы эпохи
11:16 4167
Армения выразила Азербайджану свою готовность
Армения выразила Азербайджану свою готовность
15:21 2665
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
15:16 1843
Плеткой негоднице!
Плеткой негоднице! объектив haqqin.az
10:24 3125
Что обсуждает «Газпром» в Баку?
Что обсуждает «Газпром» в Баку? наши подробности
09:52 4276
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 7474

ЭТО ВАЖНО

Израиль идет на все ради победы над ХАМАС
Израиль идет на все ради победы над ХАМАС
17:47 35
Трамп поговорил с Си
Трамп поговорил с Си
16:57 706
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит)
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит) наша корреспонденция
15:36 1530
Новый плацдарм Анкары
Новый плацдарм Анкары наша корреспонденция
12:28 3487
Испания играет с огнем, если идет против Израиля
Испания играет с огнем, если идет против Израиля наша корреспонденция
15:12 2209
Когда человек сильнее Системы
Когда человек сильнее Системы символы эпохи
11:16 4167
Армения выразила Азербайджану свою готовность
Армения выразила Азербайджану свою готовность
15:21 2665
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
15:16 1843
Плеткой негоднице!
Плеткой негоднице! объектив haqqin.az
10:24 3125
Что обсуждает «Газпром» в Баку?
Что обсуждает «Газпром» в Баку? наши подробности
09:52 4276
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 7474
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться