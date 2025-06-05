ХАМАС ждет ответа США

«США заявляют, что они миролюбивый народ. Если они действительно за мир, пусть остановят войну», — отметил он.

Об этом сообщил представитель организации в Иране Халед аль-Каддуми в эфире телеканала SNN.

По словам аль-Каддуми, ни одно предложение, включая американское, не может быть принято, если в нем не выполняются четыре ключевых требования: прекращение боевых действий, вывод израильских войск, открытие КПП и обеспечение беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. «Это не условия ХАМАС, а гуманитарные требования, поддерживаемые всем миром», — добавил он.

Аль-Каддуми также заявил, что ситуация в Газе достигла «чрезвычайно опасного и критического этапа». По его словам, «сегодня не только ХАМАС, но и весь палестинский народ и мировое сообщество выступают против сионистского режима, поддерживаемого Соединенными Штатами».

4 июня США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленного прекращения огня. Вашингтон оказался единственной страной, проголосовавшей против.

Ранее, 29 мая, израильский портал Ynet сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил ХАМАС новый план, включающий 60-дневное перемирие, освобождение заложников и расширение гуманитарных поставок. Израиль, по информации Белого дома, одобрил инициативу до ее передачи движению.

31 мая ХАМАС подтвердил готовность обменять заложников на палестинских заключенных, однако выдвинул встречное требование о полном прекращении огня, выводе израильских войск и гарантиях доступа гуманитарной помощи. В США и Израиле расценили это как отказ от предложенного плана.