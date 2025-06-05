Ереван о мирном договоре с Баку и делимитации границы

В марте этого года стороны объявили о завершении переговоров по согласованию текста мирного договора. Два последних пункта, которые сторонам удалось согласовать, касались неразмещения сил третьих стран на общей границе и взаимного отказа от исков в международных судебных инстанциях. Армянская сторона до этого выступала против двух этих пунктов, но затем дала согласие.

Как пояснил сегодня Мирзоян, в какой-то момент армянская сторона сочла маловероятным, что дальнейшие обсуждения насчет остальных формулировок дадут нужный результат без согласования двух пунктов. «А это уже ставило под сомнение достигнутые ранее договоренности по крайне существенным формулировкам в тексте договора», - сказал он.

Мирзоян также добавил, что ход процесса по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном не находится в тупике, стороны продолжают обсуждения. «Если вы хотите сказать, что процесс делимитации зашел в тупик, то это не так. Обсуждения ведутся на уровне глав комиссий, надеюсь, что договоренности будут реализованы на местах», - отметил он.