Парламент Словакии против санкций РФ

Как сообщает Denník N, за инициативу проголосовал 51 из 76 присутствующих депутатов, 23 воздержались, один — против. Оппозиция покинула зал перед голосованием в знак протеста.

Парламент Словакии одобрил резолюцию, призывающую правительство прекратить поддержку антироссийских санкций на международной арене. Документ был предложен Словацкой национальной партией (SNS) и обоснован ростом цен на энергоносители.

Большинство голосов в поддержку резолюции отдали депутаты Национальной коалиции. На заседании также присутствовали инициаторы петиции о проведении референдума по отмене санкций, а также бывший министр юстиции Штефан Гарабин.

Отношения Словакии с Россией заметно изменились после парламентских выборов 2023 года, когда к власти вернулся премьер Роберт Фицо. Его правительство заняло дистанцированную позицию по войне в Украине и раскритиковало санкционную политику ЕС, заявив о ее вреде для экономики страны.

Фицо также заявил о готовности наложить вето на новые санкции, если они, по его мнению, будут мешать мирному урегулированию. В стране собрали почти 400 тысяч подписей за референдум об отмене санкций, однако президент Петер Пеллегрини заявил, что провести такой референдум невозможно по закону.

Совет ЕС ранее утвердил уже 16-й пакет санкций против России, включая меры против теневого флота и банков, обходящих ограничения.