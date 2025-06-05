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Израиль идет на все ради победы над ХАМАС

17:47 735

Израиль добивается разгрома палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, применяя «различные способы».

Об этом заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, не уточняя детали.

«Израиль работает над достижением победы над ХАМАС различными способами», — говорится в заявлении. В канцелярии добавили, что для этого следуют рекомендациям руководителей всех силовых структур.

Это заявление последовало после слов бывшего министра обороны Израиля, лидера партии «Наш дом — Израиль» и депутата Кнессета Авигдора Либермана. Он заявил, что израильское правительство поставляет оружие палестинским группировкам в Газе, которые выступают против ХАМАС и ассоциируют себя с ИГ.

По словам Либермана, такие действия не были одобрены Кабинетом министров и осуществлялись по указанию премьер-министра и по инициативе Службы общей безопасности Израиля.

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