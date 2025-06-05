В заявлении СВР утверждает, что Лондон якобы финансирует «около 100 объединений молодежи и студенчества, феминистских движений, структур ЛГБТ-сообщества», чтобы активизировать протестную активность и обучить «будущих боевиков» сопротивлению полиции и подготовке диверсий.

По версии российской разведки, цель этих усилий — «встряхнуть» грузинскую оппозицию и вернуть Грузию в «обойму» западных государств. Великобританию СВР называет «лидером борьбы за Грузию» и утверждает, что Запад «раздосадован» отказом Тбилиси следовать «либерал-глобалистским» ценностям.

«Как видно, англосаксы никак не могут смириться с выходом Тбилиси из обоймы их беспрекословных вассалов. Правление «Грузинской мечты» вызывает у них нескрываемое раздражение. И Лондону наплевать на грузинский народ, который на парламентских выборах в прошлом году однозначно поддержал национально ориентированный курс руководства страны», — сказано в заявлении.

На момент публикации представители британского правительства не прокомментировали заявление СВР. Реакций со стороны «Грузинской мечты» также не поступало.

Грузия, получившая статус кандидата на вступление в ЕС в 2023 году, оказалась в центре геополитических споров после того, как в 2024 году парламент принял закон об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты и критику со стороны западных партнеров. Он был очень похож на российский, ставя своей главной целью контроль НПО, получающих финансирование западных стран.

В июле 2024 года ЕС приостановил процесс вступления Грузии в сообщество. После спорных парламентских выборов 28 ноября 2024 года новое правительство во главе с Ираклием Кобахидзе объявило, что снимает с повестки вопрос переговоров как минимум до 2028 года. Это вызвало новую волну протестов, а в Европе и США «Грузинскую мечту» стали обвинять в подрыве демократии в интересах России.