Призывавшим к захвату власти членам ПНФА вынесли приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу председателя Гарадагского районного отделения Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Заура Аскерова и члена Бинагадинского отделения партии Гюндуза Мирзоева, обвиняемых в призывах к захвату власти.

Как сообщает haqqin.az, приговор был зачитан под председательством судьи Азера Тагиева.

Заур Аскеров был приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Гюндуз Мирзоев — к 5 годам и 7 месяцам.

Отметим, что Заур Аскеров и Гюндуз Мирзоев были задержаны 7 марта текущего года. Им предъявлено обвинение по статье 281.2 (открытые призывы, направленные против государства, совершенные повторно или группой лиц) Уголовного кодекса Азербайджана. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.