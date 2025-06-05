Определены победители весенней лотереи Birbank

Birbank в очередной раз порадовал своих клиентов незабываемыми подарками. Весенняя лотерея Birbank, проходившая с 11 марта по 15 мая 2025 года, завершилась, победители были определены.

В рамках лотереи клиенты, оформившие в приложении Birbank, на сайтах birbank.az, kapitalbank.az или в приложении m10 наличный кредит, кредитную карту Birbank Star или любую рассрочку Birbank, а также пользователи, оформившие кредит через Umico и совершившие покупку на Umico.az с использованием полученной кредитной карты Birbank Star или рассрочки Birbank, получали шанс на участие. За каждые 1000 манатов кредита или покупки участникам предоставлялся один шанс в этой стимулирующей лотерее.

Среди тысяч участников были выбраны 100 счастливчиков. В прямом эфире, который состоялся 5 июня 2025 года, были разыграны ценные призы. 45 участников получили купоны номиналом 50 AZN от сети супермаркетов Bravo, 25 человек стали обладателями подарочных карт на 200 AZN от Kontakt Home, еще 15 участников выиграли внутренние туристические пакеты стоимостью 500 AZN от PAŞA Travel. Помимо этого, 10 человек получили умные часы Apple Watch Series 8, а 4 счастливчика стали обладателями новейших смартфонов iPhone 16 Pro. Главный приз лотереи – автомобиль Toyota Corolla достался одному победителю.

Список победителей доступен по ссылке: http://b-b.az/blqs

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 118 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.