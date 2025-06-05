Лидеры Kapital Bank на форуме Money 20/20 Europe: обмен международным опытом

В рамках трехмодульной программы участники укрепляют как теоретические, так и практические навыки лидерства, опираясь на глобальные тренды и передовые подходы в управлении. Одним из ключевых этапов программы являются практические сессии, прошедшие в Амстердаме, в которых приняли участие высокопоставленные представители таких уважаемых финансовых институтов, как ING, Lloyds Bank London и OTP Bank. Среди них Ивар Ламмерс, глобальный директор ING по борьбе с финансовыми преступлениями; Барт Янсен, директор по искусственному интеллекту и клиентскому опыту ING Bank; Саманта Эмери, директор по платежам и развитию Lloyds Bank London; Александра Брдар Турк, директор по банковским операциям OTP Bank. В ходе сессий обсуждались актуальные темы: современные банковские тренды, предотвращение финансовых преступлений, применение искусственного интеллекта и развитие клиентского опыта.

В продолжение этой инициативы со 2 по 5 июня 2025 года представители руководящего состава банка также приняли участие в форуме Money 20/20 Europe, проходившем в сотрудничестве с мировым лидером индустрии цифровых платежей компанией Visa. Во время форума лидеры банка активно обменивались опытом с международными финансовыми учреждениями, знакомились с передовыми цифровыми и финтех трендами, а также принимали участие в различных воркшопах, где были представлены последние инновации в отрасли.

Член правления Kapital Bank и главный директор по организационному развитию и управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова поделилась своими мыслями о событии: «Один из фундаментальных принципов лидерства, заложенный в нашей ДНК, - это умение быть лидером самому себе, стремление к постоянному обучению, развитию, открытость к инновациям и глобальному опыту. Для нас крайне важно отслеживать лучшие мировые практики и грамотно применять их, чтобы сохранять и укреплять наши позиции на конкурентном и стремительно меняющемся финансовом рынке. Уверена, что как участие в данной программе, так и присутствие на международном форуме Money 20/20 Europe усилят стратегическое мышление наших лидеров и внесут ценный вклад в развитие нашего банка. Формирование глобальных лидерских навыков и освоение инновационных подходов – не просто выбор, а неотъемлемая часть нашего пути в лидерстве».

Следует отметить, что Money 20/20 Europe является одним из крупнейших международных мероприятий, объединяющих ведущие банки, финтех-компании, платежные платформы и регуляторные органы со всего мира. Основной целью форума является продвижение инноваций, цифровой трансформации и новых моделей сотрудничества в сфере финансовых услуг.