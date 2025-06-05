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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Грынкевич возглавил американские войска в Европе

19:12 430

Министерство обороны США объявило о назначении генерал-лейтенанта ВВС США Алексуса Грынкевича новым Верховным главнокомандующим объединённых вооружённых сил НАТО (SACEUR) и одновременно главой Европейского командования ВС США (EUCOM).

Это одна из ключевых должностей в оборонной архитектуре Альянса — именно SACEUR отвечает за оперативное командование всеми военными операциями НАТО в Европе. Назначение происходит на фоне обострённой военно-политической обстановки и роста угроз со стороны России.

Генерал Грынкевич сменит на этом посту Кристофера Каволи, возглавлявшего структуры НАТО с 2022 года.

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