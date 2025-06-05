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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

17 армий вступают в Газу

наша корреспонденция
Валерий Кантор, автор haqqin.az, Иерусалим
19:30 830

Устранение Мухаммеда Синвара — символа вооружённого крыла ХАМАС и, по сути, "министра обороны" сектора Газа стало поворотной точкой. Удар, нанесённый в самое сердце руководства движения, оставил ХАМАС без головы и открыл путь к новой фазе: эпохе пост-ХАМАС, в которой речь пойдет вовсе не о мире, а о переделе. И вопрос уже не в том, вернётся ли порядок в Газу, а в том, кто первый воспользуется хаосом.

«Это не победа над терроризмом — это распад структуры, порождающий десятки новых центров насилия», — сказал по этому поводу один из ведущих израильских арабистов профессор Эхуд Яари.

Газа сегодня — это не просто территория, а пылающее полуразрушенное пространство между вакуумом власти и переизбытком оружия. По данным израильской военной разведки АМАН, на май 2025 года в секторе Газы действуют не менее семнадцати (!!) вооружённых формирований, готовых занять нишу ХАМАС.

На фоне краха ХАМАСа активизируются силы, ранее действовавшие в тени. Это остатки группировки «Джейш аль-Ислам»

Главный кандидат — «Палестинский исламский джихад» (PIJ). Эта организация, напрямую связанная с Тегераном, остаётся наиболее структурированной альтернативой ХАМАСу. По оценке Института изучения национальной безопасности (INSS), PIJ получает от Ирана до 70 миллионов долларов в год и управляется из-за границы. Ее лидер, Зияд ан-Нахала, базируется в Бейруте, военный командир Акрам аль-Аджури — в Дамаске. Но даже при наличии ресурсов и жесткой дисциплины, PIJ не в состоянии предложить стабильное управление Газой. Поскольку у них нет ни гражданской инфраструктуры, ни локального авторитета, сопоставимого с ХАМАСом.

На втором плане — «Народные комитеты сопротивления» и их фракции - «Бригады Салах ад-Дина», «Армия Ислама» и «Властелины пустыни». Эти группы состоят из перебежчиков, покинувших ряды ХАМАС, ФАТХ, «Народного фронта», а также членов многочисленных палестинских кланов, таких, как семья Дурмуш. Именно они контролируют значительную часть юга Газы, включая районы вокруг Хан-Юниса. И даже недавнее уничтожение одного из ключевых командиров, Ахмада Сархана, не ослабило группировку: напротив, по данным газеты Asharq Al-Awsat, «Народные комитеты сопротивления» наращивают связи с экстремистскими элементами на Синае.

Не менее опасна группировка «Бригады моджахедов», предположительно ответственная за похищение и убийство нескольких израильских заложников. Тот факт, что одна из фракций откололась от ФАТХ и объединилась с джихадистами, свидетельствует о глубине идеологической эрозии внутри палестинского политического поля.

Не менее опасна группировка «Бригады моджахедов», предположительно ответственная за похищение и убийство нескольких израильских заложников

Закономерно и то, что на фоне краха ХАМАСа активизируются силы, ранее действовавшие в тени. Это остатки группировки «Джейш аль-Ислам», стоящей за похищением в 2007 году британского журналиста Алана Джонстона, а также связанные с ИГИЛ ячейки в районе Рафаха. Их численность невелика — от 300 до 500 боевиков. Однако радикализм и способность к терактам делают «Джейш аль-Ислам» непропорционально опасной группировкой.

«Если PIJ хочет власть, то эти [«Джейш аль-Ислам»] хотят просто жечь», - отметил палестинский аналитик Махмуд аль-Машхари в интервью изданию Al-Quds Al-Arabi.

С падением командных структур ХАМАСа исчезло и понятие централизованной ответственности за израильских заложников. В ряде случаев речь идёт уже не о контролируемом удержании, а о торговле людьми между группами, кланами и даже частными боевыми ячейками. Переговоры зашли в тупик. Красный Крест, по собственному признанию, «не имеет доступа ни к одному из удерживаемых лиц», а Израиль опасается, что некоторые заложники могли быть вывезены в Египет или на Синай через туннели, оставшиеся под контролем кланов.

Приходится констатировать, что планы Израиля, США и арабских государств по «разоружённой» послевоенной Газе сталкиваются с суровой реальностью. Ни одна из сторон — будь то Египет, Саудовская Аравия, ООН или даже возможная международная администрация — не готова взять на себя ответственность за управление этой территорией, изрешечённой фракционным насилием и идеологическим экстремизмом.

Если разрушение военной структуры ХАМАСа рассматривать, как победу, то победа эта пиррова. Во многом для Израиля, но в еще большей степени – для рядовых палестинцев Газы

В числе наиболее вероятных вариантов развития дальнейших событий можно предположить либо фрагментацию Газы на зоны влияния между PIJ, родовыми кланами и салафитами, при которой уровень насилия сохранится, просто антиизраильский формат трансформируется в межгрупповой.

Возможно также гибридная форма управления – то есть частичное восстановление функций гражданской власти с допуском умеренных палестинских сил (возможно, под кураторством Египта и Иордании), но с силовым присутствием террористических групп.

Или, наконец, возвращение к сценарию «Газа, как несостоявшееся государство» с постоянными гуманитарными кризисами, нелегальной экономикой и открытым конфликтом с Израилем.

В завершении отмечу: если разрушение военной структуры ХАМАСа рассматривать, как победу, то победа эта пиррова. Во многом для Израиля, но в еще большей степени – для рядовых палестинцев Газы. Уходит централизованный террор, но остаётся — и усиливается — анархия. Каждая группировка, которая придет вместо ХАМАС, менее структурирована, более радикальна и меньше заинтересована в компромиссах. Как следствие, сектор Газа рискует стать не «послевоенным проектом», а новой версией Афганистана

«Газа без ХАМАСа — это не решение. Это новый вопрос. А ответа на него пока нет», — признал один из офицеров ЦАХАЛа, участвующий в операциях на юге анклава.

Все более очевидно, что без мощной международной координации, в том числе с участием умеренных палестинских элит, Египта, стран Персидского залива и ключевых международных игроков, сектор Газа рискует превратиться в «чёрную дыру» Ближнего Востока, экспортирующую нестабильность, насилие и идеологию хаоса.

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