Макрон поедет к саудитам и признает Палестину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни примет решение о возможном ужесточении позиции Парижа в отношении Израиля в связи с ситуацией в Газе.

Макрон может объявить о признании палестинского государства во время конференции ООН по этому вопросу, которую Франция намерена провести совместно с Саудовской Аравией в конце июня.

На совместной пресс-конференции с Макроном президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко осудил действия Израиля в Газе, обвинив его в «преднамеренном геноциде».

«Это преднамеренный геноцид со стороны крайне правого правительства, которое ведёт войну в ущерб собственному народу», — заявил да Силва.