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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Россия в 20 км от крупного украинского города

19:46 415

После захвата населенного пункта Кондратовка в Сумской области российским войскам осталось продвинуться всего на 20 км, чтобы достичь города Сумы на севере Украины. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

По их сведениям, наступление продолжается, российские военные продолжают наступление на столицу Сумской области.

4 июня Министерство обороны России заявляло, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Кондратовка в Сумской области, а 1 июня, по утверждениям российской стороны, была оккупирована Алексеевка.

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