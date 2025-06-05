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Команда Первой лиги неожиданно выиграла Кубок Азербайджана

ФОТО
Отдел спорта
21:09 633

Сегодня состоялся финальный матч Кубка Азербайджана по футзалу.

За трофей боролись чемпион страны «Араз-Нахчыван» и победитель Первой лиги - команда Профессиональной футбольной лиги. Финал завершился неожиданно крупной победой ПФЛ - 7:1. Четыре гола в составе победителей забил Эльчин Исмайлов, признанный лучшим игроком матча.

Главным тренером обладателей Кубка является президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов. Напомним, в 2023 году глава ПФЛ и другие сотрудники Лиги, направляясь в Ханкенди для решения организационных задач перед матчем Кубка Азербайджана «Карабах» - МОИК, попали в Агдаме в жуткую аварию. К счастью, все выжили, но Эльхан Самедов до сих пор проходит реабилитацию.

До автокатастрофы он был играющим тренером команды ПФЛ, а во время финального матча руководил игрой, сидя на скамейке запасных.

После завоевания трофея Самедов в первую очередь отдал должное сопернику. «Играть с такой командой, как «Араз-Нахчыван» - уже большая честь для нас. Мы очень старались и нам повезло. В «Араз-Нахчыване» не было легионеров и было много травмированных. В результате силы соперников стали более-менее равны. Иначе нам не удалось бы выиграть. Сегодня я не был на площадке, но был с командой. Я очень счастлив!Футзал в Азербайджане очень любят, и в этом есть огромная заслуга президента Федерации Заура Ахундова».

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