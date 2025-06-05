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Американский самолет у Крымского моста

21:27 1019

Патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США в эти минуты ведёт разведку у непосредственной границы воздушного пространства России на направлении Краснодарского края и Крымского моста.

3 июня Служба безопасности Украины заявила о проведении спецоперации по подрыву подводных опор Крымского моста. В ведомстве отметили, что атака произошла утром в 04:44 (по бакинскому времени — 05:44), а мощность заряда составила 1100 кг в тротиловом эквиваленте.

Примерно в это время, по данным зарубежных СМИ, неподалеку был замечен американский самолет-разведчик U-2S «Dragon Lady».

Американский высотный разведчик U-2S «Dragon Lady» был замечен южнее Керчи, периодически подходя на расстояние чуть больше 100 км. Причем самолет находился в воздухе в период с 09:00 до 14:30, т.е. во время атаки украинских безэкипажных катеров на Крымский мост.

Также в это время в западной части Черного моря находился итальянский самолет радиотехнической разведки B-350ER, а у побережья Румынии летал самолет системы ARTEMIS ВС США CL-650. В районе острова Змеиный был замечен турецкий самолет ДРЛО Е-7Т.

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