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Трамп ударил по своему бывшему соратнику

21:41 584

Акции Tesla падают на фоне конфликта президента США Дональда Трампа и предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На сегодняшней встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Трамп рассказал, что у него были «прекрасные» отношения с Маском, но теперь он «разочарован» в бизнесмене. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Маска, который раскритиковал законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете.

«Я могу понять, почему он расстроен. Cлушайте, у нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они [такими] еще. Он говорил обо мне самые прекрасные вещи и не говорил плохого, но я уверен, что это может произойти в следующий раз. Но я очень разочарован в Илоне. Я много помогал ему», — заявил Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Белого дома.

Отвечая на вопрос, стоит ли сейчас серьезно относиться к высказываниям Маска по вопросу госрасходов, Трамп сказал: «Нет».

«Он [Маск] много работал и хорошо справлялся со своими обязанностями. И честно говоря, я думаю, он скучает по этому месту. Думаю, он вышел на улицу и внезапно оказался не в этом прекрасном Овальном кабинете, — добавил президент США. — Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен».

Маск ответил в соцсети Х, заявив, что без него Трамп не выиграл бы президентские выборы: «Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51–49 в Сенате».

Ранее американские СМИ писали, что между Трампом и Маском возникло большое напряжение, они злы и обижены друг на друга, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Трамп, отмечает издание, «теряет терпение» из-за критики миллиардером его инициатив.

Конфликт разгорелся из-за того, что Маск раскритиковал «большой красивый закон» Трампа о продлении налоговых льгот и бюджете.

Он назвал документ «отвратительной мерзостью», призывая «уволить всех политиков, которые предали американский народ».

«Этот огромный, возмутительный законопроект о государственных расходах, напичканный распилом бюджета, — отвратительное извращение. Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — написал Маск в соцсети X 3 июня.

По его мнению, законопроект «значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета и обременит американцев непосильным долгом».

Он призвал разработать новый законопроект о расходах, который не приведет к значительному увеличению дефицита бюджета, а 4 июня обратился к Конгрессу со словами «Kill the Bill» (отсылка к фильму «Убить Билла» и игра слов, в которой билль — законопроект, вносимый в парламент).

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