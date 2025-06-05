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Израиль начал новую операцию: Бейрут в огне

видео; обновлено 22:34
5 июня 2025, 22:34 2184

Армия обороны Израиля начала предупредительную атаку («стук по крыше») по зданиям в Бейруте.

Истребители ВВС ЦАХАЛ прошли на очень малой высоте над районом атаки, что означает скорое уничтожение цели. В пригородах Бейрута звучат взрывы.

ЦАХАЛ вскоре атакует несколько подземных объектов по производству БПЛА, которые были установлены в центре гражданского населения в Дахии, Бейрут.

Израильская армия приведена в состояние боевой готовности на случай ответного огня со стороны Ливана.

«Несмотря на договоренности между Израилем и Ливаном, ЦАХАЛ обнаружил, что воздушное подразделение террористической организации «Хезболла» работает над производством многих тысяч БПЛА под руководством и при финансировании иранских террористических элементов.

После того, как «Хезболла» широко использовала БПЛА в качестве центрального компонента в своих атаках на государство Израиль, террористическая организация работает над укреплением отрасли по производству БПЛА в рамках подготовки к следующей войне с Израилем.

Эта деятельность представляет собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. Террористическая организация «Хезболла» создает проблемы для государства Ливан, тем самым нанося ущерб реализации договоренностей. ЦАХАЛ будет действовать для устранения любой угрозы государству Израиль и его гражданам и предотвратит любые попытки восстановления террористической организации «Хезболла»», - отмечается в заявлении ЦАХАЛ.

*** 22:05 

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдреи на арабском языке предупредил жителей Бейрута о готовящихся атаках израильской армии по объектам «Хезболлы».

«Срочное предупреждение для тех, кто находится в южном пригороде Бейрута, особенно в следующих районах: Аль-Хадат, Харет-Харик, Бурдж-аль-Бараджне, в зданиях, отмеченных красным цветом, как показано на прилагаемых картах, и в зданиях, прилегающих к ним.

Вы находитесь вблизи объектов террористической организации «Хезболлы». В целях вашей безопасности и безопасности ваших семей вам необходимо немедленно покинуть эти здания и находиться на расстоянии не менее 300 метров от них», - говорится в сообщении.

После такого предупреждения жители района Дахия, где базируется «Хезболла», массово покидают район.

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