Израиль начал новую операцию: Бейрут в огне

Армия обороны Израиля начала предупредительную атаку («стук по крыше») по зданиям в Бейруте.
Истребители ВВС ЦАХАЛ прошли на очень малой высоте над районом атаки, что означает скорое уничтожение цели. В пригородах Бейрута звучат взрывы.
ЦАХАЛ вскоре атакует несколько подземных объектов по производству БПЛА, которые были установлены в центре гражданского населения в Дахии, Бейрут.
Израильская армия приведена в состояние боевой готовности на случай ответного огня со стороны Ливана.
«Несмотря на договоренности между Израилем и Ливаном, ЦАХАЛ обнаружил, что воздушное подразделение террористической организации «Хезболла» работает над производством многих тысяч БПЛА под руководством и при финансировании иранских террористических элементов.
После того, как «Хезболла» широко использовала БПЛА в качестве центрального компонента в своих атаках на государство Израиль, террористическая организация работает над укреплением отрасли по производству БПЛА в рамках подготовки к следующей войне с Израилем.
Эта деятельность представляет собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном. Террористическая организация «Хезболла» создает проблемы для государства Ливан, тем самым нанося ущерб реализации договоренностей. ЦАХАЛ будет действовать для устранения любой угрозы государству Израиль и его гражданам и предотвратит любые попытки восстановления террористической организации «Хезболла»», - отмечается в заявлении ЦАХАЛ.
June 5, 2025
*** 22:05
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдреи на арабском языке предупредил жителей Бейрута о готовящихся атаках израильской армии по объектам «Хезболлы».
«Срочное предупреждение для тех, кто находится в южном пригороде Бейрута, особенно в следующих районах: Аль-Хадат, Харет-Харик, Бурдж-аль-Бараджне, в зданиях, отмеченных красным цветом, как показано на прилагаемых картах, и в зданиях, прилегающих к ним.
Вы находитесь вблизи объектов террористической организации «Хезболлы». В целях вашей безопасности и безопасности ваших семей вам необходимо немедленно покинуть эти здания и находиться на расстоянии не менее 300 метров от них», - говорится в сообщении.
После такого предупреждения жители района Дахия, где базируется «Хезболла», массово покидают район.
June 5, 2025