Что творится в Казахстане?

В небе над Казахстаном замечены яркие вспышки, причина их неизвестна.
Кадры публикуют казахстанские телеграм-каналы. Одни предполагают, что это могли быть метеориты, другие — ракеты или обломки ракетоносителя.
June 5, 2025
В небе над Казахстаном замечены яркие вспышки, причина их неизвестна.
Кадры публикуют казахстанские телеграм-каналы. Одни предполагают, что это могли быть метеориты, другие — ракеты или обломки ракетоносителя.
June 5, 2025
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