USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Новость дня
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Узбекистан впервые попал на чемпионат мира по футболу

Отдел спорта
5 июня 2025, 22:39 1222

Национальная команда Узбекистана впервые в истории примет участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу.

В матче 9-го тура азиатского отбора на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, сборная Узбекистана сыграла вничью 0:0 с ОАЭ, чего хватило для оформления выхода в финальную стадию.

У Узбекистана, выступающего в группе «А», 18 очков. Команда гарантировала себе, как минимум, 2-е место в группе, дающее право сыграть на мундиале. Лидирует тут сборная Ирана, также обеспечившая себе путевку на ЧМ.

Что министр обороны Украины предложил Турции?
Что министр обороны Украины предложил Турции?
5 июня 2025, 23:45 417
Маск объявил войну Трампу
Маск объявил войну Трампу ОБНОВЛЕНО 23:19
5 июня 2025, 23:19 3210
Украина стреляет «Нептунами» по Крыму
Украина стреляет «Нептунами» по Крыму
5 июня 2025, 23:30 968
Израиль начал новую операцию: Бейрут в огне
Израиль начал новую операцию: Бейрут в огне видео; обновлено 22:34
5 июня 2025, 22:34 2188
Почетное прошлое. Или имя, которое однажды вернется
Почетное прошлое. Или имя, которое однажды вернется судьба человека; все еще актуально
5 июня 2025, 18:05 4511
Обвиняемого в мошенничестве Натика Рзаева освободили в зале суда
Обвиняемого в мошенничестве Натика Рзаева освободили в зале суда
5 июня 2025, 22:41 1023
Трамп: Я недоволен тем, что сделала Украина
Трамп: Я недоволен тем, что сделала Украина обновлено 21:00
5 июня 2025, 21:00 6888
Путин провозглашает курс на снос режима в Украине
Путин провозглашает курс на снос режима в Украине наша аналитика; все еще актуально
5 июня 2025, 16:11 7266
Что творится в Казахстане?
Что творится в Казахстане? ВИДЕО
5 июня 2025, 22:19 2900
Американский самолет у Крымского моста
Американский самолет у Крымского моста
5 июня 2025, 21:27 3112
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит)
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит) наша корреспонденция; все еще актуально
5 июня 2025, 15:36 2614

ЭТО ВАЖНО

Что министр обороны Украины предложил Турции?
Что министр обороны Украины предложил Турции?
5 июня 2025, 23:45 417
Маск объявил войну Трампу
Маск объявил войну Трампу ОБНОВЛЕНО 23:19
5 июня 2025, 23:19 3210
Украина стреляет «Нептунами» по Крыму
Украина стреляет «Нептунами» по Крыму
5 июня 2025, 23:30 968
Израиль начал новую операцию: Бейрут в огне
Израиль начал новую операцию: Бейрут в огне видео; обновлено 22:34
5 июня 2025, 22:34 2188
Почетное прошлое. Или имя, которое однажды вернется
Почетное прошлое. Или имя, которое однажды вернется судьба человека; все еще актуально
5 июня 2025, 18:05 4511
Обвиняемого в мошенничестве Натика Рзаева освободили в зале суда
Обвиняемого в мошенничестве Натика Рзаева освободили в зале суда
5 июня 2025, 22:41 1023
Трамп: Я недоволен тем, что сделала Украина
Трамп: Я недоволен тем, что сделала Украина обновлено 21:00
5 июня 2025, 21:00 6888
Путин провозглашает курс на снос режима в Украине
Путин провозглашает курс на снос режима в Украине наша аналитика; все еще актуально
5 июня 2025, 16:11 7266
Что творится в Казахстане?
Что творится в Казахстане? ВИДЕО
5 июня 2025, 22:19 2900
Американский самолет у Крымского моста
Американский самолет у Крымского моста
5 июня 2025, 21:27 3112
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит)
Рейтинг Трампа растет… (когда он молчит) наша корреспонденция; все еще актуально
5 июня 2025, 15:36 2614
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться