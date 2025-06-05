Узбекистан впервые попал на чемпионат мира по футболу

Национальная команда Узбекистана впервые в истории примет участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу.

В матче 9-го тура азиатского отбора на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, сборная Узбекистана сыграла вничью 0:0 с ОАЭ, чего хватило для оформления выхода в финальную стадию.

У Узбекистана, выступающего в группе «А», 18 очков. Команда гарантировала себе, как минимум, 2-е место в группе, дающее право сыграть на мундиале. Лидирует тут сборная Ирана, также обеспечившая себе путевку на ЧМ.