Участники «Тур д’Азербайджан» заедут и в Шушу

На заседании Исполкома Федерации, которую недавно возглавил Заур Ахундов, первый вице-президент AzVİF Сахиб Алекперов сообщил, что уже проведены переговоры с Международным союзом велосипедистов (UCI) и подана заявка о включении велотура по дорогам Азербайджана в календарь с 2026 года.

Как удалось узнать haqqin.az, планируется, что «Тур д’Азербайджан» будет состоять из пяти этапов: Баку - Сумгаит, Баку - Исмаиллы, Габала - Огуз - Шеки - Огуз - Габала, Габала - Гянджа и Гянджа - Шуша.

Напомним, «Тур д’Азербайджан» проводился с 2012-го по 2017-й годы. Проведение тура было приостановлено из-за финансовых проблем. Велогонка будет возобновлена спустя девять лет, а Шуша станет новым пунктом на карте тура.

В заседании Исполкома в качестве гостя участвовал люксембургский велосипедист, победитель «Тур де Франс» и других престижных гонок Энди Шлек.