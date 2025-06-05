Обвиняемого в мошенничестве Натика Рзаева освободили в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 55-летнего Натика Рзаева. Он обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 миллиона манатов в отношении турецкого бизнесмена.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Натик Рзаев представился своему бизнес-партнеру, гражданину Турции Эрену Хусейну как человек с широкими деловыми связями и крупными торговыми оборотами, внушающий доверие. Он пообещал организовать в Дагестане оптовую продажу различных видов домашней обуви по высокой цене и гарантировал, что выплатит деньги в кратчайшие сроки. Однако в их деловых отношениях, начавшихся еще в 2010 году, впоследствии возникли проблемы. В результате турецкий бизнесмен обратился с жалобой в правоохранительные органы.

В своем заявлении Эрен Хусейн сообщил, что не получил оплаты за товар на сумму 788 тысяч долларов, переданный Натику Рзаеву. Он также заявил, что партнер обещал оформить на его имя квартиру стоимостью 90 тысяч долларов в счет долга, однако продал это жилье и присвоил вырученные средства.

Обвиняемый Натик Рзаев не признал своей вины. В своем показании он сообщил, что познакомился с Эреном в Стамбуле, между ними сложились деловые отношения: «Во время девальвации отправленные мной по просьбе Эрена товары не были проданы в Дагестане. Я предложил продать их по низкой цене, чтобы рассчитаться, но тот отказался. Чтобы вернуть товар в Азербайджан, требовалось заплатить 60–70 тысяч долларов таможенной пошлины, на что Эрен также не дал согласия. Видя его недоверие, я снял видеозапись товаров, находящихся в Дагестане, и отправил ему. Эти товары до сих пор хранятся на складе».

В продолжение своих показаний Рзаев отметил, что в связи с возникшими разногласиями Эрен Хусейн в 2016 году подал на него жалобу в правоохранительные органы. Тогда ему было разъяснено, что дело носит гражданско-правовой характер. Однако позже в конфликт были вовлечены лица, близкие к криминальному миру:

«Начиная с 2018 года граждане Турции Орхан и Полат, а также азербайджанцы Амид и Рамин, представлявшиеся «ворами в законе», регулярно звонили мне и приглашали на встречи. Среди них был некий «Чечен». Орхан угрожал: если не заплатишь, попрощайся с сыном. На одной из встреч приставили к моей голове пистолет. Позвонили Эрену и спросили: «Запишем 600 тысяч долларов?». Он ответил: «Отдаю вам 50 тысяч, пишите 550 тысяч». Мне звонили многократно. Когда я сообщил Эрену об этих угрозах, он сказал, что поручил все им и больше не вмешивается. Я передал этим людям в общей сложности 38 тысяч манатов по частям, потому что боялся. Они знали номер машины моего сына, его маршруты передвижения, угрожали убить его. Эти лица даже приехали на склад в Дагестане, где хранились мои товары, и увезли оттуда несколько машин с товаром».

В качестве доказательства в деле имеется написанное от руки объяснение Рзаева, в котором он признает долг в 550 тысяч долларов.

Потерпевший Эрен Хусейн в своих показаниях сообщил, что Натик, торговавший домашней обувью в торговом центре «Бина», попросил у него товар по оптовым ценам и пообещал оплатить: «Иногда Натик сам приезжал в Турцию, иногда я отправлял товары карго в «Бина». У нас сложились доверительные отношения. Весной 2019 года он сообщил о большом заказе на тапочки и попросил меня помочь. Он сказал, что пришлет грузовик (TIR), я должен был погрузить товар и отправить в Баку. Я согласился, договорился с фабриками в Стамбуле, чтобы они отгрузили товар, как он просил.

Я 35 лет работаю в этой сфере, поэтому фабрики доверились мне. Я отправил в Баку два грузовика с товаром. Сначала Натик сказал, что продаст все за десять дней и рассчитается. Потом заявил, что не смог получить всю сумму. После этого стал придумывать различные отговорки и отказался платить. Видя, что фабрикам не выплатили деньги, я продал три квартиры в Стамбуле, один дом за городом и машину, чтобы оплатить товар. Натик причинил мне материальный ущерб в размере 788 тысяч долларов. Когда я стал требовать деньги, он говорил, что у него есть товары в Дагестане на 500 тысяч долларов, и как только продаст, вернет долг. Потом мне сообщили, что на эти деньги он купил виллу, открыл учебный центр и занялся бизнесом. Я подал на него жалобу».

Суд пришел к выводу, что спор между Рзаевым и Хусеином возник в рамках обязательств, регулируемых гражданским законодательством. Суд установил, что часть товара, принадлежащего турецкому бизнесмену, действительно находится в Дагестане, что Натик Рзаев хотел продать оставшийся товар и вернуть долг. Все это, по мнению суда, исключает наличие мошеннического умысла.

Потерпевшему было разъяснено его право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства для возмещения материального ущерба.

Во время судебного следствия также было рассмотрено дело о продаже квартиры стоимостью 90 тысяч долларов. По данному эпизоду Натика Рзаева признали виновным по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) УК Азербайджана, однако в связи с истечением срока давности уголовного преследования наказание ему назначено не было.

Согласно приговору суда, мера пресечения в виде ареста в отношении Натика Рзаева отменена, и он был освобожден прямо в зале суда.