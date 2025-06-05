Украина стреляет «Нептунами» по Крыму

Ракетная опасность объявлена в Крыму и Севастополе. Зафиксированы пуски крылатых ракет «Нептун».
На полуострове объявлен красный уровень опасности.
Ракетная опасность объявлена в Крыму и Севастополе. Зафиксированы пуски крылатых ракет «Нептун».
На полуострове объявлен красный уровень опасности.
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