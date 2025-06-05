Разрушается дом, в котором родился Аббасгулу ага Бакиханов

В бакинском поселке Амирджаны вот-вот может исчезнуть уникальный архитектурный и исторический памятник — дом, в котором родился и провел детские годы первый азербайджанский историк, писатель и просветитель Аббасгулу ага Бакиханов.
По приблизительным оценкам специалистов, этому зданию более 700 лет. Пережив войны между ханствами, землетрясения и смену эпох, его удерживают сегодня от полного обрушения лишь несколько деревянных подпорок.
Нынешние владельцы дома — прямые потомки рода Бакихановых — рассказали корреспонденту haqqin.az, что живут в постоянном страхе: в ветреную или дождливую погоду здание может буквально рухнуть им на головы.
Жительница дома Жаля Мирзоева вспоминает, что за долгие годы они неоднократно обращались в различные инстанции с просьбами о ремонте дома, писали письма, но реакции — никакой. Ни реставрации, ни разрешения на самостоятельный ремонт им так и не предоставили. Периодически в прессе появляются публикации о критическом состоянии здания, после чего чиновники звонят, обещают принять меры и… вновь исчезают. Проходят дни, месяцы сменяются годами, а дом Бакиханова продолжает разрушаться.
Его аварийное состояние видно невооруженным глазом: часть каменной кладки осыпалась, в стенах зияют дыры, сквозь которые можно увидеть внутренние помещения. Мемориальная табличка на фасаде, установленная в память о выдающемся азербайджанском просветителе, сильно повреждена и едва держится.
Дом Бакиханова отделяет от старинной мечети Низамеддина — объекта, датируемого эпохой Ширваншахов и признанного историческим памятником, — одна узкая дорога. Когда несколько лет назад мечеть реставрировалась, из дома Бакиханова были взяты образцы песка и камня, анализ которых подтвердил, что возраст здания составляет не менее семи веков. По словам Жали Мирзоевой, дом неоднократно обследовался специалистами, которые предписывали сохранить его в изначальном виде. Предположительно, первый этаж был построен в XIII–XIV веках, а второй — в 1794 году.
Сегодня от исторического облика нижнего этажа, где проживали отец Бакиханова, Мирза Мухаммед хан II, и его предки, остались лишь осыпавшиеся куски камня и песка. Потолки и несущие стены, удерживаемые временными подпорками, разрушаются на глазах, а осадки, проникающие в здание сквозь трещины и щели, лишь усиливают этот процесс. Лестницы пришли в полную негодность, а потолки и стены на втором этаже покрыты глубокими трещинами. Чтобы защититься от насекомых, жители прикрывают дыры тканью, стараясь не повредить историческую структуру здания.
84-летняя жительница дома Эльмира Мирзоева вспоминает, что раньше из комнаты на первом этаже, используемой ныне как ванная, наружу вели скрытые лестницы. По преданию, именно ими пользовались ханы в случае опасности. Во дворе расположен подземный тоннель, ведущий к мечети Низамеддина и, возможно, в сторону города. Мирзоева убеждена: если провести археологические раскопки, тоннель можно будет полностью обнаружить.
На территории дома также были найдены многочисленные артефакты: фрагменты керамики, медные изделия, предметы ткачества, глиняные сосуды, бусины, монеты с арабскими надписями, чаши для кальянов… Но ни один из этих предметов до сих пор специалистами не изучался. Во дворе также лежат крупные камни, по форме и структуре напоминающие скальные фрагменты из Гобустана. Их возраст также, вероятно, насчитывает несколько столетий.
По словам Эльмиры Мирзоевой, особенно интенсивное разрушение дома началось в последние 20–25 лет. Что во многом связано с движением тяжелых грузовиков по улице, на которой расположены исторические дома. По ее мнению, эта улица должна считаться охраняемой территорией и быть закрыта для движения транспорта.
«Мы хотим, чтобы наш дом был признан историческим памятником, - говорит Мирзоева. – Пока же наши дети и внуки живут здесь в страхе за свою жизнь».
Несколько лет назад группа независимых азербайджанских архитекторов обратилась в Министерство культуры с предложением реставрировать здание и включить его в список охраняемых объектов. По их мнению, необходимо срочно укрепить фундамент и восстановить стены, сохранив аутентичный облик дома.
Как свидетельствуют исторические хроники, Мирза Мухаммед хан II, после поражения во внутрисемейной борьбе за ханский трон от двоюродного брата Гусейнгулу хана, был вынужден покинуть дом и переехать с семьей в Губу, в село Амсар, подаренное ему родственником - Фатали ханом. Сегодня в Амсаре действует дом-музей Бакиханова, однако дом в Амирджанах, где он родился, остается забытым. Даже после недавней реставрации мечети Низамеддина рядом не появилось ни таблички, ни информационной надписи, указывающей на историческую ценность соседнего здания. Более того, в результате последних ливней с потолка самой мечети начала осыпаться штукатурка, и жители опасаются, что без срочных мер здание и вовсе рухнет.
Журналистам haqqin.az не удалось получить внятный комментарий от местных властей. Заместитель председателя муниципалитета Амирджан раздраженно заявила по телефону, что получить информацию можно только при личном визите, при этом отказавшись уточнить, когда руководство муниципалитета бывает на месте.
В исполнительной власти Сураханского района на наши обращения вообще не ответили. А в Службе охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры нам сказали, что дом, в котором родился Аббасгулу ага Бакиханов, в перечень официально признанных недвижимых памятников истории и культуры не включен, но зарегистрирован как «вновь выявленный объект» и в настоящее время рассматривается экспертным советом Министерства культуры на предмет включения в этот список.
Остается надеяться, что решение будет принято не слишком поздно, и дом, в котором начинался жизненный путь одного из величайших сынов Азербайджана, не исчезнет до того, как государство вспомнит о своем долге перед историей.