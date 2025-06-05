Разрушается дом, в котором родился Аббасгулу ага Бакиханов

В бакинском поселке Амирджаны вот-вот может исчезнуть уникальный архитектурный и исторический памятник — дом, в котором родился и провел детские годы первый азербайджанский историк, писатель и просветитель Аббасгулу ага Бакиханов. По приблизительным оценкам специалистов, этому зданию более 700 лет. Пережив войны между ханствами, землетрясения и смену эпох, его удерживают сегодня от полного обрушения лишь несколько деревянных подпорок. Нынешние владельцы дома — прямые потомки рода Бакихановых — рассказали корреспонденту haqqin.az, что живут в постоянном страхе: в ветреную или дождливую погоду здание может буквально рухнуть им на головы. Жительница дома Жаля Мирзоева вспоминает, что за долгие годы они неоднократно обращались в различные инстанции с просьбами о ремонте дома, писали письма, но реакции — никакой. Ни реставрации, ни разрешения на самостоятельный ремонт им так и не предоставили. Периодически в прессе появляются публикации о критическом состоянии здания, после чего чиновники звонят, обещают принять меры и… вновь исчезают. Проходят дни, месяцы сменяются годами, а дом Бакиханова продолжает разрушаться.

Его аварийное состояние видно невооруженным глазом: часть каменной кладки осыпалась, в стенах зияют дыры, сквозь которые можно увидеть внутренние помещения. Мемориальная табличка на фасаде, установленная в память о выдающемся азербайджанском просветителе, сильно повреждена и едва держится. Дом Бакиханова отделяет от старинной мечети Низамеддина — объекта, датируемого эпохой Ширваншахов и признанного историческим памятником, — одна узкая дорога. Когда несколько лет назад мечеть реставрировалась, из дома Бакиханова были взяты образцы песка и камня, анализ которых подтвердил, что возраст здания составляет не менее семи веков. По словам Жали Мирзоевой, дом неоднократно обследовался специалистами, которые предписывали сохранить его в изначальном виде. Предположительно, первый этаж был построен в XIII–XIV веках, а второй — в 1794 году. Сегодня от исторического облика нижнего этажа, где проживали отец Бакиханова, Мирза Мухаммед хан II, и его предки, остались лишь осыпавшиеся куски камня и песка. Потолки и несущие стены, удерживаемые временными подпорками, разрушаются на глазах, а осадки, проникающие в здание сквозь трещины и щели, лишь усиливают этот процесс. Лестницы пришли в полную негодность, а потолки и стены на втором этаже покрыты глубокими трещинами. Чтобы защититься от насекомых, жители прикрывают дыры тканью, стараясь не повредить историческую структуру здания. 84-летняя жительница дома Эльмира Мирзоева вспоминает, что раньше из комнаты на первом этаже, используемой ныне как ванная, наружу вели скрытые лестницы. По преданию, именно ими пользовались ханы в случае опасности. Во дворе расположен подземный тоннель, ведущий к мечети Низамеддина и, возможно, в сторону города. Мирзоева убеждена: если провести археологические раскопки, тоннель можно будет полностью обнаружить. На территории дома также были найдены многочисленные артефакты: фрагменты керамики, медные изделия, предметы ткачества, глиняные сосуды, бусины, монеты с арабскими надписями, чаши для кальянов… Но ни один из этих предметов до сих пор специалистами не изучался. Во дворе также лежат крупные камни, по форме и структуре напоминающие скальные фрагменты из Гобустана. Их возраст также, вероятно, насчитывает несколько столетий.

По словам Эльмиры Мирзоевой, особенно интенсивное разрушение дома началось в последние 20–25 лет. Что во многом связано с движением тяжелых грузовиков по улице, на которой расположены исторические дома. По ее мнению, эта улица должна считаться охраняемой территорией и быть закрыта для движения транспорта. «Мы хотим, чтобы наш дом был признан историческим памятником, - говорит Мирзоева. – Пока же наши дети и внуки живут здесь в страхе за свою жизнь». Несколько лет назад группа независимых азербайджанских архитекторов обратилась в Министерство культуры с предложением реставрировать здание и включить его в список охраняемых объектов. По их мнению, необходимо срочно укрепить фундамент и восстановить стены, сохранив аутентичный облик дома.