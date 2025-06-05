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Что министр обороны Украины предложил Турции?

5 июня 2025, 23:45 432

Министр обороны Украины Рустем Умеров в Брюсселе встретился со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. Во время переговоров он предложил сформировать список совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе, пишут украинские СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

«Турецкий министр подтвердил поддержку Украины и уважение к нашей территориальной целостности. Для нас это - важный сигнал солидарности на пути к справедливому миру», - рассказал Умеров.

Глава украинского Минобороны поблагодарил коллегу за вклад Турции в морскую безопасность и Черноморский регион, дипломатические усилия, участие в международных коалициях в поддержку Украины и сотрудничество в сфере разминирования. Также обсудили перспективы развития промышленного сотрудничества.

«Предложил сформировать список совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе», - добавил Умеров.

Отдельно украинский министр отметил усилия Турции по безопасности в Черном море, в частности, соблюдение положений Конвенции Монтре.

«Благодарен Турции за системную поддержку и готовность углублять партнерство», - отметил он.

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