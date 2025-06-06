Трамп не упустил случая подшутить над канцлером Германии

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что высадка американских войск в Нормандии во время Второй мировой стала «не самым приятным днем» для немцев.

«Позвольте напомнить вам, что завтра 6 июня. Это годовщина дня высадки в Нормандии, когда американцы однажды положили конец войне в Европе», - сказал Мерц.

«Это был не самый приятный день для вас», - ответил Трамп.