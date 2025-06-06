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Трамп не упустил случая подшутить над канцлером Германии

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Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что высадка американских войск в Нормандии во время Второй мировой стала «не самым приятным днем» для немцев.

«Позвольте напомнить вам, что завтра 6 июня. Это годовщина дня высадки в Нормандии, когда американцы однажды положили конец войне в Европе», - сказал Мерц.

«Это был не самый приятный день для вас», - ответил Трамп.

Высадка американских войск в Нормандии (6 июня 1944 года, операция «Оверлорд») — ключевое событие Второй мировой войны. В рамках «Дня Д» союзники, включая США, высадились на пяти пляжах (Омаха, Юта и др.), преодолев ожесточенное сопротивление немцев. Американцы сыграли решающую роль, особенно на пляже Омаха, где понесли тяжелые потери. Операция открыла Западный фронт, способствуя освобождению Франции и разгрому нацистской Германии.

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