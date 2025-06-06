Испания забила пять голов Франции и вышла в финал Лиги наций

В Штутгарте прошел второй полуфинальный матч Лиги наций, в котором встречались Испания и Франция. Матч завершился со счетом 5:4 в пользу испанцев.

На 23-й минуте счет в игре открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс. Через три минуты преимущество испанской национальной команды укрепил полузащитник Микель Мерино.

На 54-й минуте вингер сборной Испании Ламин Ямаль довел счет до разгромного, забив с пенальти. Через минуту голом отметился полузащитник номинальных хозяев Педри. На 59-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый удар. На 67-й минуте Ямаль оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник сборной Франции Райан Шерки забил ее второй гол во встрече. В конце матча защитник «Фурия Роха» Дани Вивиан поразил свои ворота. В компенсированное ко второму тайму время еще один гол «трехцветных» забил форвард Рандаль Коло Муани.

Испания встретится с Португалией в финале Лиги наций, а Франция поборется с Германией за третье место.