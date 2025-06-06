Россия бомбит Украину с самолетов и кораблей

Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя с общим залпом до 16 крылатых ракет «Калибр». Они начали наносить удары по Украине.

На данный момент в небе над Украиной, помимо ракет, находится около 80 «шахедов». Сообщается о взрывах в Киеве и угрозе для Житомирской области.