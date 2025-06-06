Россия бомбит Украину с самолетов и кораблей

Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя с общим залпом до 16 крылатых ракет «Калибр». Они начали наносить удары по Украине.
На данный момент в небе над Украиной, помимо ракет, находится около 80 «шахедов». Сообщается о взрывах в Киеве и угрозе для Житомирской области.
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Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (совокупный залп - до 36 ракет Х-101) поднялись в воздух на западе России, пишут российские СМИ.
Сообщается о ракетной угрозе для ряда областей Украины, включая Киев. Неопознанные ракеты с юга движутся через Черкасскую область курсом на север, сообщают украинские издания.