Последняя гастроль Фернанду Сантуша в сборной Азербайджана?

В ближайшие пять дней футбольная сборная Азербайджана проведет два товарищеских матча. Соперники - Латвия и Венгрия, занимающие в рейтинге ФИФА соответственно 138-е и 37-е места. Азербайджан, напомним, на 119-й строчке.

Игра с латвийцами состоится завтра на рижском стадионе «Сконто» и начнется в 17:00 по бакинскому времени. С Венгрией мы сыграем 10 июня в Баку на Liv Bona Dea Arena. Сборная Азербайджана не может выиграть уже почти год. Последняя победа была одержана над Казахстаном (3:2) в товарищеском матче, состоявшемся 11 июня 2024 года. Тогда командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Ариф Асадов. После той игры сборную возглавил Фернанду Сантуш. С тех пор было проведено восемь матчей (шесть из них в Лиге наций), в которых наша команда не одержала ни одной победы, лишь раз сыграв вничью. В результате сборная скатилась в самый слабый дивизион Лиги наций - лигу «D». В марте сборная Азербайджана бездарно проиграла в родных стенах Гаити (0:3) и Беларуси (0:2). После этих поражений тренерское кресло под Сантушем, которого Исполком АФФА почему-то решил оставить после осеннего провала в Лиге наций, зашаталось с еще большей силой.

Восемь игр, проведенных с сентября по март, - вполне достаточный отрезок, чтобы судить о перспективах сборной Азербайджана под руководством португальца. Очень хочется ошибиться, но лично у меня надежд на то, что Сантушу удастся реанимировать игру команды, немного. При этом можно много говорить о том, что сегодня в Азербайджане явный недобор качественных футболистов, однако даже с нынешним составом, уверен, можно показывать более достойную игру, чем демонстрирует сборная Азербайджана при 70-летнем чемпионе Европы. Еще раз повторю: очень хочется, чтобы наша команда удачно сыграла и с отстающей от нее в рейтинге Латвией и с гораздо более сильной Венгрией. Но если этого не произойдет, будет ли уволен португальский специалист? Вполне возможно. Однако кто возьмется за команду, которую в отборочном турнире чемпионата мира-2026 поджидают Франция, Украина и Исландия? Квалификация для сборной Азербайджана стартует 5 сентября в Рейкьявике. Это означает, что новый тренер, если таковой будет назначен, должен без товарищеских матчей, с чистого листа вывести сборную на игру против исландцев. Через три дня после Исландии будет домашняя игра с Украиной, а 10 октября тяжелейшее испытание на «Парк де Пренс» - стадионе сильнейшего клуба Европы «ПСЖ».

Какой тренер захочет взять на себя такую ответственность? Наверное, только тот, которому абсолютно нечего терять. Оставим за скобками лучшего тренера страны Гурбана Гурбанова. Он вряд ли в ближайшие годы пожелает снова встать у руля национальной команды. На сегодняшний день номером два среди азербайджанских специалистов можно с уверенностью считать Рашада Садыхова. У бывшего капитана сборной Азербайджана все прекрасно в «Зиря», которую он планомерно ведет к попаданию в основную стадию еврокубков. Оставит ли он команду, в которую вложил столько сил и которая прибавляет с каждым годом, ради сильно хромающей сборной и перспектив получить серьезный французско-украинско-исландский удар по своему тренерскому реноме? Есть, правда, еще вариант с совмещением, но, думаю, что в современном футболе подобного рода погоня за двумя зайцами ничем хорошим не заканчивается.