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Потери России скоро превысят миллион человек

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Фарид Исаев, автор haqqin.az
08:21 1533

На переговорах в Стамбуле 16 мая глава российской делегации Владимир Мединский, как известно, заявил, что Россия готова воевать вечно. За этим крылась неприкрытая угроза, а сам председатель Союза писателей России, видимо, ощущал при этом большую гордость за свою страну, которая вместо того, чтобы обеспечить своим гражданам достойную жизнь, готова вечно посылать их на смерть. Впрочем, Мединскому оказаться в окопах не грозит, потому он и бахвалится.

Уже на второй стамбульской встрече, 2 июня, после удара по российским аэродромам стратегической авиации, настроение путинских посланников было уже не таким победоносным. Воевать-то можно долго, но что в итоге останется от российской военной мощи?

Уже на второй стамбульской встрече, 2 июня, после удара по российским аэродромам стратегической авиации, настроение путинских посланников было уже не таким победоносным

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) подготовил доклад на основании анализа данных за 2024–2025 годы, когда шло и идет мучительно медленное продвижение российской армии.

За это время, почти полтора года, захвачено меньше процента территории Украины. Продвижение в среднем составляет от 50 до 135 метров в день. Всего с января 2024 года Россия захватила около пяти тысяч квадратных километров – площадь маленького островного государства Тринидад и Тобаго в Карибском море.

Заплачено за это великое достижение колоссальную цену. 

Потери в тяжелой технике – свыше четырех тысяч единиц:

• 1 865 танков;

• 3 098 БМП;

• 1 149 бронемашин;

• около 300 САУ.

Победа России ничуть не предопределена. Но успех Украины зависит от решительности Запада

В живой силе Россия потеряла до 250 000 убитых, вместе с ранеными – больше 950 тысяч человек. Рубеж в миллион будет этим летом преодолен.

Российская армия воюет числом, а не умением. Качество личного состава крайне низкое, ощущается большой недостаток офицерского состава.

Единственный козырь, на который рассчитывает Кремль, это недостаток или прекращение военной помощи Запада Украине. Если эта карта не сыграет, а нет никаких оснований считать, что это произойдет, перспектива продолжения военных действий для России становится крайне проблематичной. Сюда же, пишут специалисты CSIS, добавляются нарастающие проблемы в экономике: зависимость от экспорта нефти и газа, рост инфляции, дефицит рабочей силы.

Высокая смертность на фронте солдат из бедных регионов страны может подорвать устойчивость режима в случае затяжной войны.

Аналитики пишут, что победа России ничуть не предопределена. Но успех Украины зависит от решительности Запада. Если он не прекратит, а тем более нарастит свою помощь, при этом усиливая санкционное давление на Россию, военная авантюра Кремля завершится закономерным провалом.

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