На переговорах в Стамбуле 16 мая глава российской делегации Владимир Мединский, как известно, заявил, что Россия готова воевать вечно. За этим крылась неприкрытая угроза, а сам председатель Союза писателей России, видимо, ощущал при этом большую гордость за свою страну, которая вместо того, чтобы обеспечить своим гражданам достойную жизнь, готова вечно посылать их на смерть. Впрочем, Мединскому оказаться в окопах не грозит, потому он и бахвалится. Уже на второй стамбульской встрече, 2 июня, после удара по российским аэродромам стратегической авиации, настроение путинских посланников было уже не таким победоносным. Воевать-то можно долго, но что в итоге останется от российской военной мощи?

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) подготовил доклад на основании анализа данных за 2024–2025 годы, когда шло и идет мучительно медленное продвижение российской армии. За это время, почти полтора года, захвачено меньше процента территории Украины. Продвижение в среднем составляет от 50 до 135 метров в день. Всего с января 2024 года Россия захватила около пяти тысяч квадратных километров – площадь маленького островного государства Тринидад и Тобаго в Карибском море. Заплачено за это великое достижение колоссальную цену. Потери в тяжелой технике – свыше четырех тысяч единиц: • 1 865 танков; • 3 098 БМП; • 1 149 бронемашин; • около 300 САУ.