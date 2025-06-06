А украинские беспилотники атаковали Москву, Брянск, Энгельс...

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Несколько регионов России в ночь на пятницу, 6 июня, были атакованы дронами. По данным Росавиации, в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также Саратова и Калуги были введены ограничения на полеты.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки десяти БПЛА на российскую столицу. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал Собянин в Telegram-канале.

По данным Mash, обломки одного из дронов упали на Киевском шоссе в Калужской области. Повреждены несколько автомобилей.

Нефтебаза в Энгельсе

Telegram-каналы Брянска опубликовали кадры мощного взрыва в городском аэропорту. Он закрыт для гражданской авиации с февраля 2022 года из-за войны в Украине. Точная причина взрыва неизвестна, при этом ряд соцсетей пишет об атаке дронов.

Дроны также атаковали город Энгельс, рядом с которым находится база стратегической авиации РФ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил в соцсетях о пожаре на некоем «предприятии» в Энгельсе в результате налета украинских дронов, но не уточнил, что именно горит: «В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет». В соцсетях при этом публикуются видеокадры, которые свидетельствуют, что горит именно нефтебаза. На нефтебазе в Энгельсе, по утверждениям украинских военных, хранится топливо для базы стратегических бомбардировщиков, расположенной там же, в Энгельсе.

В последний раз эту нефтебазу украинские беспилотники атаковали в начале января. Пожар тогда продолжался несколько дней.

Также в многоэтажном доме в Энгельсе загорелась квартира на одном из верхних этажей.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ранним утром пятницы сообщил в своем телеграм-канале, что ночью над областью были «уничтожены» два украинских беспилотника, в результате чего пострадали три человека. По словам Миляева, пострадавшие отправлены в больницу. Где именно это произошло, кто эти пострадавшие и каково их состояние, губернатор не уточнил.

В Белгородской области в результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сошел резервный тепловоз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, ЧП произошло рано утром в Прохоровском районе. «Пострадавших нет. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком», — написал Гладков в телеграм-канале. Он добавил, что ремонтная бригада уже приступила к восстановлению поврежденного участка полотна.

Губернатор Александр Гусев сообщил, что в ночь на 6 июня силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников над Воронежской областью.

В Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО за ночь сбили 174 украинских беспилотника над 12 регионами и аннексированным Крымом. Утверждается, что с 20:00 мск 5 июня до 04:20 мск 6 июня уничтожены беспилотники над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Крымом.

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