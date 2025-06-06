Конфликт с Трампом дорого обошелся Маску, а у республиканцев могут быть проблемы

Несколько месяцев назад Маск пообещал потратить $100 млн на политическую деятельность, передав средства связанным с Трампом организациям. Деньги так и не поступили. По словам советника Маска, и не поступят: «Их больше нет». «Ему плевать на республиканцев, RNC, места в Палате представителей и так далее. Он их разнесет... Мы уже знаем, что республиканцы проиграют Палату представителей. Сенат, скорее всего, будет в порядке, но Илону плевать на всю эту партийную чепуху», — сказал советник Маска.

NBC пишет, что республиканским конгрессменам следует опасаться: если они поддержат спорный законопроект, в поддержку их соперников на следующих выборах в Конгресс могут поступить значительные суммы. Кроме того, республиканцам следует опасаться, что против них будут использованы огромные суммы, если они проголосуют за законопроект Трампа.

Некоторые конгрессмены-демократы уже выразили готовность улучшить отношения с Маском на фоне их перепалки с президентом Трампом. По мнению Ро Ханны, следует убедить бизнесмена, что его ценности совпадают с ценностями демократов: «Приверженность финансированию науки, приверженность экологически чистым технологиям, стремление видеть таких иностранных студентов, как он».

Победой для демократов станет даже не поддержка их партии со стороны Маска, а нейтралитет богатейшего жителя планеты, который уже потратил сотни миллионов долларов на помощь республиканским кандидатам, отмечает Politico. В конце мая бизнесмен заявлял о решении отказаться от расходов на политику.

Маск пожертвовал на кампанию Трампа сотни миллионов долларов, став одним из крупнейших доноров этого избирательного цикла, несколько раз выступал на митингах в поддержку республиканца и делал резкие заявления о президентской администрации Байдена и личности демократического кандидата Камалы Харрис. Также он выделил $20 млн на поддержку республиканских кандидатов в округах колеблющейся Палаты представителей.

Во время публичной перепалки с президентом США Маск объявил о прекращении использования корабля Dragon, используемого США для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию. Позже Маск сообщил в соцсети X, что не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее. «Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon», — говорится в публикации Маска. Так миллиардер ответил пользователю X, который попросил «остыть и отступить на несколько дней».

Bloomberg пишет, что из-за конфликта с Трампом состояние Илона Маска за один день сократилось на $34 млрд. По оценке агентства, это вторая по величине потеря в истории «Индекса миллиардеров» Bloomberg. Теперь, подсчитало Bloomberg, состояние Маска оценивается в $334,5 млрд, он все еще занимает первое место в списке богатейших людей мира. При этом, по данным агентства, ущерб может значительно возрасти, если американский президент прекратит государственные контракты Маска, лишив компании Tesla и SpaceX части доходов. Нынешнее положение миллиардера не сравнится с размером его состояния в первые месяцы президентского срока Дональда Трампа (почти $500 млрд), отмечает агентство.

Публичный конфликт Маска и Трампа начался после ухода миллиардера с должности главы департамента эффективности правительства. 1 июня президент США объявил, что отзывает кандидатуру соратника Илона Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Позднее миллиардер назвал «отвратительной мерзостью» проект бюджета США, самим Дональдом Трампом озаглавленный как «один большой прекрасный законопроект» (Big beautiful bill). По словам Трампа, Маск возмутился из-за прекращения субсидирования автомобильной отрасли. Трамп пригрозил миллиардеру лишением госконтрактов и назвал его сумасшедшим. Маск заявил, что президент фигурирует в «файлах Эпштейна» и потому эти документы не были опубликованы. Он также призвал к импичменту Трампа, замене его на вице-президента Джей Ди Вэнса. Бизнесмен выразил уверенность, что пошлины Трампа приведут к рецессии в США до конца года. В четверг Трамп выступил с инициативой о прекращении государственного финансирования и отзыве контрактов с компаниями Маска. Данная мера, по оценкам администрации, позволит федеральному бюджету сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов».