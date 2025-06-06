В Киеве рассказали о масштабных планах России

У России масштабные планы по дальнейшему захвату территорий Украины, чтобы, в частности, отрезать эту страну от Черного моря. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявление украинских чиновников в Вашингтоне.

Как отмечает издание, заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Москва стремится расширить свое присутствие в восточной Украине. Это включает полный захват Донецкой и Луганской областей осенью, а затем создание буферной зоны вдоль северной границы с Россией к концу года.

Палиса утверждает, что планы Москвы на следующий год еще более амбициозны. «Палиса сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин стремится оккупировать всю Украину к востоку от реки Днепр… Россия также надеется захватить южные украинские области – Одесскую и Николаевскую, что отрежет Украину от Черного моря — жизненно важного канала для экспорта украинского зерна», - пишет издание.

При этом, отмечает Politico, военные аналитики прогнозируют, что Россия ускорит темп своих операций в ходе летнего наступления, чтобы усилить давление на Украину, но отмечают, что Москве может быть сложно поддерживать такой темп до 2026 года. Россия не проявляет никаких намерений завершить войну в ближайшее время.

Западные чиновники не раз заявляли, что в их разведывательных данных нет ничего, что указывало бы на отказ Путина от двух основных целей конфликта: навсегда привязать Украину к России и заключить с Западом сделку, которая пересмотрела бы архитектуру безопасности в Европе после холодной войны.