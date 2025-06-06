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Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Новость дня
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать

Перепалка с Маском стоила Трампу $1,1 млрд

10:29 1597

На фоне публичного конфликта с миллиардером Илоном Маском президент США Дональд Трамп потерял за день более $1,1 млрд. Об этом пишет портал Axios.

По его информации, акции компании Trump Media & Technology Group подешевели на 8%, что стоило президенту $202 млн. Кроме того, стоимость мемкоина Трампа упала на 10%, уменьшив состояние главы государства примерно на $900 млн.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Маск из-за конфликта с Трампом потерял около $34 млрд за день в связи с падением акций Tesla.

Накануне Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов, введенные президентом импортные пошлины, и предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства, и сошел с ума. Глава государства пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями Маска, в том числе SpaceX, и отменить все субсидии.

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